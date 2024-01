Cenk Ergün: Sonuna kadar ilerlemek istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Kura çekiminde Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor ile eşleşti. Sarı-kırmızılıların ev sahibi avantajını elde ettiği eşleşmenin ardından Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ile Bandırmaspor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aydın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Bandırmaspor'un çok değerli bir takım olduğunu belirten Cenk Ergün, "Bandırmaspor uzun süredir futbola yatırım yapan ve güzel işler yapan bir ekip. Birkaç sene önce Süper Lig'in kapısından döndüler. Çok değerli bir teknik adamları var. Güzel futbol oynuyorlar. Dolayısıyla biz de kendilerini takdir ediyoruz. Bizim 8 maçımız görünüyor şubat ayı içerisinde. Dolayısıyla bu yoğun maç trafiği içerisinde bizim için en büyük avantaj içerde oynuyor olmak. Ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz ve her maç zor, her rakip değerlidir. Bizim de amacımız kupayı en çok kazanan kulübün temsilcileri olarak bu turda da bir sonraki tura geçmek olacaktır" dedi.Çok yoğun bir fikstürün kendilerini beklediğini söyleyen Ergün, "Konuştuğumuz gibi, öngördüğümüz, bildiğimiz fikstür önümüzde. Teknik heyetimiz ve bütün çalışanlarımız bu doğrultuda çalışıyorlar. Seyahat planlamalarımızı bu doğrultuda yapmaya çalışıyoruz. Antrenman planlamalarını, izin vereceğimiz zamanları buna göre yapmaya çalışıyoruz. Bu çok da dert yanabileceğimiz bir durum değil şu anda. Çünkü önümüzde bize verilmiş olan bir fikstür var. Biz de buna adapte olmaya çalışıyoruz. Ama şu da var; bir şekilde iş rayına girdiği zaman bu oynama ritmine de alıştığımız zaman futbolcu fizyolojisi de buna alışmış vaziyette. Mümkün olduğu kadar sakatlanmaları yaşamadan, kart cezalarını minimize ederek, en kısa zamanda da sakatlarımızı tekrar aramıza döndürerek bu platformda ilerlemek istiyoruz. Herkesin de bildiği gibi gayet geniş bir kadromuz var. Okan hocamız ve teknik heyetimiz de oyuncularımızı bazen değişik pozisyonlarda oynatıp, eksiklerini de kapatmaya çalışıyorlar. Bunda da şimdiye kadar çok şükür çok başarılı oldular. Bundan sonraki süreçte de bütün oyuncularımıza şans gelecektir. Her birinin katılımıyla biz ligde, kupada ve Avrupa kupalarında sonuna kadar ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Sarı-kırmızılıların futbol direktörü Ergün, transfer ile ilgili yöneltilen soruya da, "Ben transfer komitesinde değilim. Buraya Türkiye Kupası kurası için geldim. Yorumlarım bununla kalacak" yanıtını verdi.