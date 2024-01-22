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Giriş Tarihi: 22.1.2024 11:10

Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek, Lyon'a gidecek mi? İşte yeni teklif...

Fenerbahçe’nin yıldızı İsmail Yüksek, Lyon’a gidecek mi? İşte yeni teklif...

Süper Lig'de dün Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı. Transferde de gelişmeler yaşayan sarı-lacivertli takımın yıldız oyuncularından İsmail Yüksek'e talip olan Lyon ısrarını sürdürüyor. Fransız devi, İsmail için transfer teklifini yeniledi.

Süper Lig'de Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında önemli iki puan kaybetti. Sarı-lacivertliler bu sezon sahasında 3. kez puan kaybı yaşadı.

LYON'UN İSMAİL ISRARI DEVAM EDİYOR

Fransa devi Lyon'un İsmail Yüksek ısrarı devam ediyor. Bu sezon ligde zor günler geçiren Lyon'un kabul edilmeyen ilk teklifinin ardından bu hafta içi yeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi.

Yeni teklifin 12 milyon euro bonservis artı bonus olacağı vurgulandı. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 30 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha, 1 gol 4 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro.

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Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek, Lyon'a gidecek mi? İşte yeni teklif...
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