Fenerbahçe’nin yıldızı İsmail Yüksek, Lyon’a gidecek mi? İşte yeni teklif...

Süper Lig'de Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında önemli iki puan kaybetti. Sarı-lacivertliler bu sezon sahasında 3. kez puan kaybı yaşadı.
LYON'UN İSMAİL ISRARI DEVAM EDİYOR
Fransa devi Lyon'un İsmail Yüksek ısrarı devam ediyor. Bu sezon ligde zor günler geçiren Lyon'un kabul edilmeyen ilk teklifinin ardından bu hafta içi yeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi.
Yeni teklifin 12 milyon euro bonservis artı bonus olacağı vurgulandı. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 30 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha, 1 gol 4 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro.