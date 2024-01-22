Gençlerbirliği, Sakaryaspor’u 3 golle uğurladı

Stat: Eryaman
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Serdar Soydan, Selim Şenöz
Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Muhammed Himmet Ertürk, Nzaba (Dk. 46 Aosman), Alperen Babacan, Musa Çağıran, Yasin Güreler, Akabueze, Ensar Kemaloğlu (Dk. 87 Yiğit Efe Demir), Amilton (Dk. 90+3 Melih Bostan), Kayode (Dk. 46 Oğuzhan Berber), Mustapha Yatabare (Dk. 90+1 Oltan Karakullukçu)
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 80 Ndlovu), Donkor, Rotman, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar, Roshi, Sinan Kurt (Dk. 80 Erdi Dikmen), Del Valle (Dk. 80 Burak Süleyman), Kasongo (Dk. 83 Dimitrov)
Goller: Dk. 56 Roshi (Sakaryaspor), Dk. 64 Aosman (Penaltıdan), Dk. 75 Yasin Güreler, Dk. 82 Mustapha Yatabare (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 63 Sinan Kurt, Dk. 76 Cihan Topaloğlu, Dk. 90+6 Ndlovu (Sakaryaspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 68 Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar (Maçın ardından) (Sakaryaspor)