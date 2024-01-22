İspanyollar yan çiziyor!

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Çağlar Söyüncü için dün şok bir açıklama geldi. Milli stoper ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, yıldız oyuncuyu 6 aylığına kiralamak için Atletico Madrid ile de büyük ölçüde anlaşmıştı. Ancak İspanyol ekibinin sportif direktörü Andrea Berta, transfer hakkında olumsuz konuştu. Berta,dedi.A Milli Takım ile EURO 2024'e gitmek için düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak isteyen 27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'ye transferinin önünün açılması için kulübüne baskı yaptığı biliniyor.