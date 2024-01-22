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Giriş Tarihi: 22.1.2024

İspanyollar yan çiziyor!

İspanyollar yan çiziyor!

Atletico Madrid Sportif Direktörü Berta, Çağlar Söyüncü transferi için mevcut koşullarda Fenerbahçe’nin bir seçenek olmadığını açıkladı

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Çağlar Söyüncü için dün şok bir açıklama geldi. Milli stoper ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, yıldız oyuncuyu 6 aylığına kiralamak için Atletico Madrid ile de büyük ölçüde anlaşmıştı. Ancak İspanyol ekibinin sportif direktörü Andrea Berta, transfer hakkında olumsuz konuştu. Berta, "Çağlar Söyüncü için Milan ve Porto istediğimiz şartları karşılıyor. Onlarla anlaşabiliriz. Mevcut koşullarda Fenerbahçe bizim için bir seçenek değil" dedi.

ÇAĞLAR GELMEK İSTİYOR
A Milli Takım ile EURO 2024'e gitmek için düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak isteyen 27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'ye transferinin önünün açılması için kulübüne baskı yaptığı biliniyor.

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İspanyollar yan çiziyor!
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