Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Muhammet Ali Bahar: Hem ligde hem de kupada mücadelemiz sonuna kadar sürecek
Giriş Tarihi: 22.1.2024 15:37

Muhammet Ali Bahar: Hem ligde hem de kupada mücadelemiz sonuna kadar sürecek

İHA
Muhammet Ali Bahar: Hem ligde hem de kupada mücadelemiz sonuna kadar sürecek

Fatih Karagümrük Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar, Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleştikleri Samsunspor’un hem şehir hem de kulüp olarak değerli olduğunu dile getirdi. Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ise hak edenin kazanacağı bir eşleşme olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Fatih Karagümrük, bu turda Samsunspor ile eşleşti. Kuranın ardından Fatih Karagümrük Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar ve Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, basın mensuplarına ortak açıklamada bulundu.

Alt lig takımlarının kupada üst turlarda olmasının değerli olduğunu söyleyen Karagümrük Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar, "Samsun önemli illerimizden bir tanesi. Tabii ki Samsunspor da güzel kulüplerimizden. Kupada başarılar diliyoruz. Özellikle 24 Erzincanspor'un bu tura kadar ilerlemesi güzel bir şey. Alt lig takımlarının kupada üst turlara çıkmasını değerli buluyoruz. Fatih Karagümrük Kulübü olarak hem ligde hem de kupada mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Takımımıza güveniyoruz. Her takıma da başarılar diliyoruz. Sağlıklı müsabakalar olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

VEYSEL BİLEN: CENTİLMENCE BİR MÜSABAKA OLACAĞINA İNANIYORUZ
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ise, "Bugün burada son 16 turunda Fatih Karagümrük ile eşleştik. Centilmence bir müsabaka olacağına inanıyoruz. Hak edenin kazanacağı bir eşleşme olmasını temenni ediyoruz. Rakibimiz Karagümrük Kulübü'ne de başarılar diliyorum. Samsunspor olarak gönlümüzden geçen, bir üst tura çıkmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Küfürbaz Lütfü Türkkan'dan yeni edepsizlik!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | CHP'li belediyeye rüşvet operasyonunda 8 tutuklama: 8 milyar değerinde ölüm villaları...
CHP’de fırtına öncesi sessizlik
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Tam gündeme girecek oluyorum...
SON DAKİKA: EKK sonrası FLAŞ açıklama: Yapısal reformlar hayata geçirilecek
Siyasette “kibir”
Böyle iş ilanı olur mu demeyin! Uyuyarak 380 bin lira maaş alacaklar
Aynı anda 3 oyuncu çıkartılmaz
ARKADAŞINA GÖNDER
Muhammet Ali Bahar: Hem ligde hem de kupada mücadelemiz sonuna kadar sürecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA