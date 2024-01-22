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Giriş Tarihi: 22.1.2024 10:11 Son Güncelleme: 22.1.2024 10:13

Pendikspor mağlubiyeti sonrası Fernando Santos'tan kadroya ayar!

Pendikspor mağlubiyeti sonrası Fernando Santos’tan kadroya ayar!

Süper Lig'de Pendikspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Fernando Santos ilk yenilgisini aldı. Basın toplantısında utanç duyduğunu dile getiren Portekizli teknik adam, kadroda değişiklik yapacak.

Beşiktaş'ta 4-0'lık Pendikspor mağlubiyeti moralleri bozarken, teknik direktör Fernando Santos'un yarın Adana Demirspor ile oynanacak karşılaşmada ilk 11'de değişime gideceği öğrenildi.

Portekizli hocanın sağ bekte Onur Bulut'un yerine yeni transfer Jonas Svensson'a, orta sahada da Tayfur Bingöl'ün yerine Salih Uçan'a görev vermesi bekleniyor.

Ayrıca Necip Uysal stopere dönerken Zaynutdinov'un ise savunmanın göbeğinden Umut Meraş'ın yerine sol beke geçmesi oldukça yüksek ihtimal. Santos'un hücumda ise Ante Rebic'i sahaya sürmeye hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

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Pendikspor mağlubiyeti sonrası Fernando Santos'tan kadroya ayar!
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