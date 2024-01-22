Pendikspor mağlubiyeti sonrası Fernando Santos’tan kadroya ayar!

Ayrıca Necip Uysal stopere dönerken Zaynutdinov'un ise savunmanın göbeğinden Umut Meraş'ın yerine sol beke geçmesi oldukça yüksek ihtimal. Santos'un hücumda ise Ante Rebic'i sahaya sürmeye hazırlandığı gelen bilgiler arasında.