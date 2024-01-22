Samsunspor’a şok! Douglas Costa transferi neden iptal oldu?

DOUGLAS COSTA TRANSFERDE VAZGEÇTİ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Brezilyalı yıldızın Samsunspor'a transferi iptal oldu. Samsunspor ile sözlü olarak anlaşma sağlayan Douglas Costa, sağlık kontrolünden geçmesine rağmen daha sonra karar değiştirdiği ve anlaşmanın iptal edildiği belirtildi.