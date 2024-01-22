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Giriş Tarihi: 22.1.2024 09:59 Son Güncelleme: 22.1.2024 10:03

Samsunspor'a şok! Douglas Costa transferi neden iptal oldu?

Samsunspor’a şok! Douglas Costa transferi neden iptal oldu?

Dün Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Samsunspor'a transferde kötü haber geldi. Anlaşmaya vardığı dünya yıldızı Douglas Costa'nın bu transferden vazgeçtiği ortaya çıktı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak rakibine zirve yarışında çelme takan Samsunspor'da transfer gelişmesi yaşanıyor. Samsunspor'un transfer gündeminde olduğu ortaya çıkan Brezilyalı dünya yıldızı Douglas Costa'dan kötü haber geldi.

DOUGLAS COSTA TRANSFERDE VAZGEÇTİ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Brezilyalı yıldızın Samsunspor'a transferi iptal oldu. Samsunspor ile sözlü olarak anlaşma sağlayan Douglas Costa, sağlık kontrolünden geçmesine rağmen daha sonra karar değiştirdiği ve anlaşmanın iptal edildiği belirtildi.

Son olarak Los Angeles Galaxy forması giyen 33 yaşındaki Costa, şu anda serbest statüde yer alıyor.

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Samsunspor'a şok! Douglas Costa transferi neden iptal oldu?
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