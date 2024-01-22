Son dakika: Fenerbahçe’de Fred şoku

Fenerbahçe, Fred'in sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiğini açıkladı. Brezilyalı oyuncunun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam Yılport Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

BAŞAKŞEHİR HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 24 Ocak Çarşamba günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Yılport Samsunspor ile dün oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcular ise günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.