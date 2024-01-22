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Giriş Tarihi: 22.1.2024 11:23

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan orta saha hamlesi! Premier Lig'den geliyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan orta saha hamlesi! Premier Lig’den geliyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Kamada, Pasalic ve birçok ismi orta saha için listesine alan Galatasaray, rotasını bu kez Ada’ya çevirdi. Listenin üst sırasındaki yıldızlar için henüz olumlu dönüş alamayan Cimbom yeni orta sahasını İngiltere'den getirebilir.

Galatasaray, uzun bir süredir orta sahaya çok yönlü ve yıldız bir ismi renklerine bağlamak için girişimlerine devam ediyor... Cimbom'da öncelikli hedefler Daichi Kamada ve Mario Pasalic'ti. Fakat Kamada için Lazio'nun inadı kırılmamıştı. Japon futbolcuyla anlaşma yakın olsa da İtalyanlar bir türlü ikna edilemedi.

DİRSEK TEMASI SÜRÜYOR

Pasalic'in ise öncelikli hedef olmadığı biliniyor. Hırvat futbolcu için de Atalanta ve yıldız oyuncuyla dirsek teması devam ediyor. Aslan'ın bu kez rotası ise İngiltere olacak.

BU SEZON 8 MAÇTA OYNADI

Premier Lig ekiplerinden Brighton'da görev yapan Jakub Moder, Sarı-Kırmızılı ekibe önerildi. 2025 yılına kadar kontratı bulunan Polonyalı futbolcu, bu sezon sadece 8 maçta oynadığı ve süre alamadığı için takımdan ayrılmak istiyor.

11 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

24 yaşındaki yıldız, menacerler aracılığıyla Aslan'a önerildi. 2020'de kendisine 11 milyon Euro bonservis ödenen Moder'in, satın alma opsiyonu ile kiralanma ihtimali bulunuyor. (Fanatik)

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Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan orta saha hamlesi! Premier Lig'den geliyor...
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