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Giriş Tarihi: 22.1.2024 09:09 Son Güncelleme: 22.1.2024 09:24

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'tan özel kadro! Solda yine değişim...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’tan özel kadro! Solda yine değişim...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçına özel kadroyu değiştirdi. Barış Alper’i bu kez sağ açıkta oynatan Buruk, sol bekte formayı Kaan Ayhan’a verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçına özel kadroyu değiştirdi. Kupada dinlenen Kaan Ayhan'ı dün sol beke çeken Buruk, jokeri Barış Alper'i bu kez sağ açıkta görevlendirdi. Bu sezon defansın solunda görev yapan 5. isim olan Kaan, (diğerleri Angelino, Barış Alper, Kazımcan, Abdülkerim) ikinci kez bu bölgede forma giydi.

ICARDI GERİ DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle 20 gün takımdan ayrı kalan, hafta içinde ise İstanbul'a dönüp takımla çalışmalara katılan İcardi, doktorların önerisiyle maça kulübede başladı. Arjantinli yıldız, 82'de Mertens'in yerine oyuna girdi. 28 gün sonra yeniden sahaya çıkan İcardi, en son 24 Aralık'taki F.Bahçe derbisinde oynamıştı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'tan özel kadro! Solda yine değişim...
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