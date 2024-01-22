Son dakika haberi: Anastasios Baksetas’ın bonservis bedeli belli oldu! İşte Trabzonspor’un kazanacağı ücret...

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın transferi için Panathinaikos ile 1 milyon euro karşılığında anlaşıldığını açıkladı.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Panathinaikos FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR ödeme yapacaktır."
PANATHINAIKOS DUYURDU
Panathianaikos Kulübü ise Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Anastasios Bakasetas transferini resmen duyurdu. Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Haydi Taso!" ifadeleri kullanıldı.