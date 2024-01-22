Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Anastasios Baksetas'ın bonservis bedeli belli oldu! İşte Trabzonspor'un kazanacağı ücret...
Giriş Tarihi: 22.1.2024 23:22 Son Güncelleme: 22.1.2024 23:37

Son dakika haberi: Anastasios Baksetas'ın bonservis bedeli belli oldu! İşte Trabzonspor'un kazanacağı ücret...

Son dakika haberi: Anastasios Baksetas’ın bonservis bedeli belli oldu! İşte Trabzonspor’un kazanacağı ücret...

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın 1 milyon euro bonservis bedeliyle Panathinaikos'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın transferi için Panathinaikos ile 1 milyon euro karşılığında anlaşıldığını açıkladı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Panathinaikos FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR ödeme yapacaktır."

PANATHINAIKOS DUYURDU

Panathianaikos Kulübü ise Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Anastasios Bakasetas transferini resmen duyurdu. Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Haydi Taso!" ifadeleri kullanıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP’de rant kavgası! İşte aday kaosunun perde arkası… Seçim araştırmasında dikkat çeken sonuç
Küfürbaz Lütfü Türkkan'dan yeni edepsizlik!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: EKK sonrası FLAŞ açıklama: Yapısal reformlar hayata geçirilecek
Uzaydan ilk bağlantı Başkan Erdoğan ile! Alper Gezeravcı: Size minnettarım!
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında karar: Kadir Yasak'a ceza yağdı!
CHP’de fırtına öncesi sessizlik
Sadece Esenyurt ile sınırlı kalmayacak: DEM'den CHP ile işbirliği itirafı!
SON DAKİKA | CHP'li belediyeye rüşvet operasyonunda 8 tutuklama: 8 milyar değerinde ölüm villaları...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Anastasios Baksetas'ın bonservis bedeli belli oldu! İşte Trabzonspor'un kazanacağı ücret...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA