Son dakika: Trabzonspor, Bakasetas’ın Panathinaikos’a transfer olduğunu açıkladı

Bakasetas, 2022-2023'te ise bordo-mavili takımda en fazla golü kaydettiği sezonu yaşadı. Yunan futbolcu, ligde 27 maçta 8, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşmada 3, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2 müsabakada 1, Süper Kupa mücadelesinde 1 gol attı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, Konferans Ligi'nde 2 maçta oynayan Bakasetas, toplamda 41 resmi karşılaşmada 13 gol kaydetti.

Bakasetas, bu sezon ise 18 lig maçında rakip fileleri 4 kez havalandırdı, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta 1 gol olmak üzere 19 mücadelede 5 gol attı. Yunan oyuncu, söz konusu dönemde 21 de asist yaparak skor üretimine destek verdi.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI

Bakasetas, Trabzonspor'da 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 37 sezon aradan sonra şampiyonluk kupasını kaldıran bordo-mavili takımda Yunan oyuncu, bu büyük özleme son veren oyuncular arasında yer aldı.

Bakasetas, 2022-2023 sezonu öncesinde Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine getiren bordo-mavili takımın kadrosunda yer alırken bu karşılaşmada da 1 gol attı.