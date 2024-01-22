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Giriş Tarihi: 22.1.2024 12:07 Son Güncelleme: 22.1.2024 12:24

Son dakika: Trabzonspor, Bakasetas'ın Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı

Son dakika: Trabzonspor, Bakasetas’ın Panathinaikos’a transfer olduğunu açıkladı

Son dakika haberi: Trabzonspor, Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas'ın transferi için Panathinaikos ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas transferi için Panathinaikos ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor'un KAP açıklaması: "Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

SEZONLARA GÖRE GOL KATKISI

İlk olarak 2020-2021 sezonunun 22. haftasındaki Beşiktaş karşılaşmasında görev alan Bakasetas, bordo-mavili formayla sezonu 19 lig maçında 6 golle tamamlamayı başardı.

İkinci sezonunda 34 lig maçında 8, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 mücadelede 1 gol atan Yunan futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4 müsabakada forma giyip gol kaydedemezken toplamda 43 resmi karşılaşmada 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bakasetas, 2022-2023'te ise bordo-mavili takımda en fazla golü kaydettiği sezonu yaşadı. Yunan futbolcu, ligde 27 maçta 8, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşmada 3, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2 müsabakada 1, Süper Kupa mücadelesinde 1 gol attı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, Konferans Ligi'nde 2 maçta oynayan Bakasetas, toplamda 41 resmi karşılaşmada 13 gol kaydetti.

Bakasetas, bu sezon ise 18 lig maçında rakip fileleri 4 kez havalandırdı, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta 1 gol olmak üzere 19 mücadelede 5 gol attı. Yunan oyuncu, söz konusu dönemde 21 de asist yaparak skor üretimine destek verdi.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI

Bakasetas, Trabzonspor'da 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 37 sezon aradan sonra şampiyonluk kupasını kaldıran bordo-mavili takımda Yunan oyuncu, bu büyük özleme son veren oyuncular arasında yer aldı.

Bakasetas, 2022-2023 sezonu öncesinde Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine getiren bordo-mavili takımın kadrosunda yer alırken bu karşılaşmada da 1 gol attı.

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Son dakika: Trabzonspor, Bakasetas'ın Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı
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