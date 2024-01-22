Trabzonspor’un Galatasaray karşısındaki mağlubiyeti ilkleri yaşattı

Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor aldığı 5-1'lik farklı skorla ilginç istatistikleri de kayda geçirmiş oldu. Bordo-mavili takım bu mağlubiyetle tarihinde Galatasaray'a karşı sahasında ilk kez kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, Trabzonspor'un sahasında 2003-2004 sezonu (9 Mayıs 2004) 33'üncü hafta karşılaşmasında 4-2 ve 2013-14 sezonu (11 Mayıs 2014 tarihinde) yine 33'üncü hafta karşılaşmasında 4-1 mağlup ederek en farklı skorları elde etmişti. Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı yönetiminde en fazla gol yediği iç saha maçını da yine Galatasaray'a 5-1 mağlup olduğu karşılaşmada oynadı.