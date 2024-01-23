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Giriş Tarihi: 23.1.2024 09:02

Asya Kupası'nda Lübnan'ı yenen Tacikistan, son 16 turunda

AA
Asya Kupası’nda Lübnan’ı yenen Tacikistan, son 16 turunda

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'na 2 karşılaşmayla devam edildi. Lübnan'ı 2-1 yenen Tacikistan, A Grubu ikincisi olarak son 16 turuna yükseldi.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun 11. gününde, A Grubu'nun son maçları oynandı. Alexander Michel (kendi kalesine) ve Nuriddin Hamroqulov'un golleriyle Lübnan'ı 2-1 mağlup eden Tacikistan, tarihinde ilk kez katıldığı turnuvada grup ikincisi olarak son 16 turuna çıktı.

Daha önce gruptan çıkmayı garantileyen ev sahibi Katar ise gruptaki üçüncü ve son maçında Hasan Al-Haydos'un golüyle Çin'i 1-0 mağlup etti. Katar'ın 9 puanla lider tamamladığı grupta, Tacikistan 4 puanla ikinci, Çin 2 puanla üçüncü, Lübnan 1 puanla sonuncu sırada yer alıyor.

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Asya Kupası'nda Lübnan'ı yenen Tacikistan, son 16 turunda
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