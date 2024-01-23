Asya Kupası’nda Lübnan’ı yenen Tacikistan, son 16 turunda

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun 11. gününde, A Grubu'nun son maçları oynandı. Alexander Michel (kendi kalesine) ve Nuriddin Hamroqulov'un golleriyle Lübnan'ı 2-1 mağlup eden Tacikistan, tarihinde ilk kez katıldığı turnuvada grup ikincisi olarak son 16 turuna çıktı.

Daha önce gruptan çıkmayı garantileyen ev sahibi Katar ise gruptaki üçüncü ve son maçında Hasan Al-Haydos'un golüyle Çin'i 1-0 mağlup etti. Katar'ın 9 puanla lider tamamladığı grupta, Tacikistan 4 puanla ikinci, Çin 2 puanla üçüncü, Lübnan 1 puanla sonuncu sırada yer alıyor.