Krizleri yöneten hedefe ulaşır

G.SARAY'IN YENİ FATİH TERİM'İ OKAN BURUK

KARTAL GÖREVİNİ YAPTI YILDIZLAR BECERİKSİZ!

BU LİGDE DAHA ÇOK SÜRPRİZ YAŞANIR!

Trabzonspor galibiyetiyle Galatasaray fabrika ayarlarına geri döndü. Yılan hikâyesine dönen sol bek konusu Kaan Ayhan ile çözüldü. İcardi, geri dönerek Okan Hoca'nın elini güçlendirdi. Kerem Demirbay'ın oyun liderliği Mertens'i rahatlattı.Bunu yapabilecek kadro yapısını Okan Buruk yakaladı. G.Saray, şampiyonluk rayına oturduğu gibi ritmini de buldu.Siz hiç sürpriz skorların olmadığı bir sezon izlediniz mi?İki takımın da ligdeki gidişatı, 'şampiyonu derbiler belirler' havasını getirmişti. Sonuçta her maç 3 puan. Lig, kupa ve şubat-mart ayında Avrupa sınavlarıyla yoğun bir fikstür var. Sakatlıkları ve cezalıları bugünden öngöremeyeceğimize göre uzun vadeli tahmin yapmak mümkün değil. Transfer kapandıktan sonra elindeki kadroyu en efektif kullanan, rakip analizi doğru yapıp oyuna müdahaleleriyle etkili olan teknik adam, takımını önde tutar.Fenerbahçe ile Galatasaray, kadro kalitesi açısından diğer takımlara karşı çok farklı bir şekilde önde ama bu demek değildir ki bu iki ekip her maçını kazanacak.Bu çok fazla olmaz ama kim bundan kârlı, kim zararlı çıkacak sezon sonu görürüz.Kış geldi. Dolayısıyla her maç zor olacaktır. Sakatlıklar, saha şartları, rakiplerin yeni transferleri, dengeler değişkenlik kazanacak. Az hata yapan, formda oyuncu sayısını fazlalaştıran takım, yoluna en az kayıpla devam edecek.Rakibi kalesine getirmeyen, hakemin yanlış kararından doğan frikikten golü yiyen Fenerbahçe. Trabzonspor'u çok rahat ve farklı geçen Galatasaray. Fenerbahçe kazanmalıydı bu oyunuyla ama futbol bu değil.Akıllı adamlaraklını kullanır, daha akıllı olanlar başkalarınında aklını kullanır.Buruk, bu doğrultudakikadroyu sahaya sürerekTrabzon'da farklı kazandı. Solkanatta sıkışan Zaha, santrfordageniş alanda konforlubir ortam buldu.Kaan Ayhan, güçlü bir joker olduğunukanıtladı. Barış Alper, savaştı ve galibiyetedestek verdi.Ayrıca Buruk, yaptığı açıklamalarlacamiayı ve taraftarları kenetlerkenfutbolcuları koruma adına da yalan haberlereateş püskürdü.OkanBuruk'un ustalık eseri, geçen sezonkiBaşakşehir ve F.Bahçe deplasmanlarıdır.Bu sezonM.United deplasmanı veBayern Münih maçlarındakioyunla da teknik adamlığı konusundakendini bir üst seviyeye taşıdı. Trabzon'dada taşları yerine oturttuğu bir kadroylasahadaydı.Buruk, takımı tarafından sevilen veinanılan bir teknik direktör.BenimG.Saray için yaptığım eleştirilerde zor kazandığı maçlardansonra şöyleydi:diye… Son maçtaBarış Alper sağ önde, Keremde sol önde oynayınca dahahareketli bir G.Saray ortaya çıktı.Zaha da moral depoladı.Teknik adamlarıngörevi şikâyet etmek değil, çözüm bu-mak. Okan Hoca da elindeki kadrodanen uygunu üretmek için sürekli deniyor."Barış sol bekte iyi oynuyor" diyordu, bukez Kaan'ı seçti. Zaha, İcardi'nin yokluğundatek alternatifti, bu maçta tuttu.F.Bahçe'nin çok alternatifli, kaliteli oyunculardan oluşan bir kadrosu var.Kayseri'ye ligde 3, kupada Adanaspor'a 4 gol atan Batshuayi, nedense bir sonraki maça ilk 11'de başlamıyor. İstanbulspor'a 4 gol atan Cengiz Ünder, Konyaspor maçına kulübede başladı. İsmail Hoca, bu adaleti gönlünce dağıtamadığı için sıkıntı yaşıyor.İsmail Kartal'ın tabiri caizse elinin ayarı yok. Trabzon devreyi 1-0 önde kapattığında oyuncu değiştirmemiş, ikinci yarının başında 2-0 olduğunda bile reaksiyon göstermemişti.Ancak bir takımın skor gücünü çeken üç adamı birden kenara alıp o soğuk havada kenardan gelenlerin oyunun ateşini harlamasını beklemek, Kartal'ın telaşının eseri. Kadıköy'de taraftarı önünde her maçta adeta teknik adamlık için diploma sınavı verir havasında.Ben tüm F.Bahçe için hep aynı eleştiriyi yapıyorum; "Yeterli kondisyon idmanı yapılmadığı için yıldızlarda fiziki düşüş var" diyorum.Fred ve Szymanski de yarım düşüşteler. Son iki maça bakalım, Fenerbahçe iki gol atıyor, ikisini atan da İrfan Can. İsmail Kartal, Antep'te İsmail'i çıkarıp çift santrfora dönerek yanlış yapmıştı. Rakip cezayı kesemedi. Ama "İsmail Kartal çok doğru değişiklik yaptı" dediler. Bu sefer maç 1-1 bitince tek sorumlu İsmail Kartal oldu. Fred sakatlandığında yaşanan puan kayıpları, Fred'in yokluğuna bağlandı.Son iki maça baktığımızda da ikisinde de Fred oynadı, biri kıl payı kazanıldı, diğeri berabere.İsmail Kartal bir makine yaptı. Sıkıntı taraftarda."Yanlış hamle yaptı" diyen de var. Kimse ceza alanı içinde F.Bahçe'nin 41 kez topla buluştuğuna bakmıyor. 2. gol olmadıysa, oyuncuların beceriksizliğinden. Yani; hoca görevini yapmış, 'yıldız' denilenler yapamamış.G.Saray'ın her maça derbi özelliğinde hazırlanması gerekir. Ligde küçük veya büyük takım ayrımı yok. Samsun, Ankaragücü ve Beşiktaş deplasmanları sıkıntı yaratabilir. F.Bahçe'nin ise Antalya, Trabzonspor ve Başakşehir maçları baş ağrıtabilir.17 Mart'taki milli araya kadar F.Bahçe'nin önündeki ilk 2 deplasmanı zorlu. Çağdaş Atan ve Sergen Yalçın'ın takımları Başakşehir ve Antalya ile oynayacaklar.Bu süreçte Galatasaray'ın da üç zorlu deplasmanı var. Şubat başında Samsun, ardından Ankaragücü ve mart başında Beşiktaş derbisi.F.Bahçe için bu beraberlikten sonra form grafiği yükselen Başakşehir deplasmanı çok kritik. Onun dışında da her ne kadar kötü bir sezon geçirse de Trezeguet ve Onuachu'nun dönüşüyle Trabzon deplasmanı zor olur. G.Saray'ın da en zor maçı her ne kadar iyi durumda olmasa da Beşiktaş derbisi olur. Bunun dışında sürpriz puan kayıpları mutlaka olabilir. Bence G.Saray'ın hedefi, ligin sonundaki derbiye en kötü 3 puan geride girmek.Kırılmalar olacak… Fikstürün yoğunluğu da buna uygun. Ama kadro kaliteleriyle bu sorunları bir türlü aşmayı başarıyorlar. Bu durumu tartışıyoruz; kalan 18 takımın gücünden emin değiliz çünkü. Ama futbolun adalet tartısı kadrodaki isimlere göre çalışmıyor.