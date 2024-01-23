Krizleri yöneten hedefe ulaşır

SABAH Spor yazarları, iki ezeli rakibin zirvede yeniden puan puana geldiği haftayı ve kıyasıya devam eden şampiyonluk yarışını değerlendirdi
Ligde her hafta sürprizleroluyor. Fenerbahçekimsenin beklemediği birşekilde Samsunspor ile beraberekaldı. Galatasaray iseTrabzonspor'u 5-1 yendi. Butablo bize neyi gösteriyor?Bu sürprizler hep olur mu? LEVENT TÜZEMEN: Trabzonspor galibiyetiyle Galatasaray fabrika ayarlarına geri döndü. Yılan hikâyesine dönen sol bek konusu Kaan Ayhan ile çözüldü. İcardi, geri dönerek Okan Hoca'nın elini güçlendirdi. Kerem Demirbay'ın oyun liderliği Mertens'i rahatlattı. Ben G.Saray için"5 maçta alacağı 15 puan zirveyolunu açar" demiştim. Bunu yapabilecek kadro yapısını Okan Buruk yakaladı. G.Saray, şampiyonluk rayına oturduğu gibi ritmini de buldu. BÜLENT TİMURLENK: Siz hiç sürpriz skorların olmadığı bir sezon izlediniz mi? Giresun geçensezon Galatasaray'ıve F.Bahçe'yiİstanbul'dayenip kümedüştü. İki takımın da ligdeki gidişatı, 'şampiyonu derbiler belirler' havasını getirmişti. Sonuçta her maç 3 puan. Lig, kupa ve şubat-mart ayında Avrupa sınavlarıyla yoğun bir fikstür var. Sakatlıkları ve cezalıları bugünden öngöremeyeceğimize göre uzun vadeli tahmin yapmak mümkün değil. Transfer kapandıktan sonra elindeki kadroyu en efektif kullanan, rakip analizi doğru yapıp oyuna müdahaleleriyle etkili olan teknik adam, takımını önde tutar.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe ile Galatasaray, kadro kalitesi açısından diğer takımlara karşı çok farklı bir şekilde önde ama bu demek değildir ki bu iki ekip her maçını kazanacak. Zaten genelde de 3 puanı alıyorlar. Mutlakaarada da beklenmeyen puan kayıpları olacaktır. Bu çok fazla olmaz ama kim bundan kârlı, kim zararlı çıkacak sezon sonu görürüz. GÜRCAN BİLGİÇ: Kış geldi. Dolayısıyla her maç zor olacaktır. Sakatlıklar, saha şartları, rakiplerin yeni transferleri, dengeler değişkenlik kazanacak. Az hata yapan, formda oyuncu sayısını fazlalaştıran takım, yoluna en az kayıpla devam edecek. İki takımın aldığı sonuçlara baktığımızdaesasında şunu sormalıyız;hak ettiler mi? Rakibi kalesine getirmeyen, hakemin yanlış kararından doğan frikikten golü yiyen Fenerbahçe. Trabzonspor'u çok rahat ve farklı geçen Galatasaray. Fenerbahçe kazanmalıydı bu oyunuyla ama futbol bu değil. Sorun esasında şu;hakemler sürprizler yaşanmasına ne kadarizin verecekler? Geçen sezon vermediler,bu sezon da istikrarlılar.
G.SARAY'IN YENİ FATİH TERİM'İ OKAN BURUK
Okan Buruk, büyük bir taktikustası mı sizce? Zaha forvet oldu, solbekte değişimler devam ediyor yanitakım içindeki bazı oyuncuların yerlerinideğiştiriyor.
LEVENT TÜZEMEN: Akıllı adamlaraklını kullanır, daha akıllı olanlar başkalarınında aklını kullanır. Ümraniyeile oynanan kupa maçından sonraOkan Hoca'ya, Zaha'yı santrfor,Barış'ı forvet, Kaan Ayhan'ı da solbekte oynatması konusundabir öneride bulunmuştum.Buruk, bu doğrultudakikadroyu sahaya sürerekTrabzon'da farklı kazandı. Solkanatta sıkışan Zaha, santrfordageniş alanda konforlubir ortam buldu. Biri sayılmayan3 gol atıp, 1 asist yaptı.Kaan Ayhan, güçlü bir joker olduğunukanıtladı. Barış Alper, savaştı ve galibiyetedestek verdi. Trabzon galibiyeti, OkanHoca'nın doğru tercihlerinin birbaşarısıdır. Ayrıca Buruk, yaptığı açıklamalarlacamiayı ve taraftarları kenetlerkenfutbolcuları koruma adına da yalan haberlereateş püskürdü. Okan Buruk'un üstlendiğimisyon, Fatih Terim'in olgunlukdönemine benziyor. BÜLENT TİMURLENK: OkanBuruk'un ustalık eseri, geçen sezonkiBaşakşehir ve F.Bahçe deplasmanlarıdır.Bu sezonM.United deplasmanı veBayern Münih maçlarındakioyunla da teknik adamlığı konusundakendini bir üst seviyeye taşıdı. Trabzon'dada taşları yerine oturttuğu bir kadroylasahadaydı. Oyuncuları Florya'da dayönetebiliyor olması büyük artısı.Buruk, takımı tarafından sevilen veinanılan bir teknik direktör. ÖMER ÜRÜNDÜL: BenimG.Saray için yaptığım eleştirilerde zor kazandığı maçlardansonra şöyleydi: "İleride Zaha,İcardi, Ziyech veya Teteoynadığında ön taraftaciddi bir fiziksel yetersizlikvar" diye… Son maçtaBarış Alper sağ önde, Keremde sol önde oynayınca dahahareketli bir G.Saray ortaya çıktı.Zaha da moral depoladı. GÜRCAN BİLGİÇ: Teknik adamlarıngörevi şikâyet etmek değil, çözüm bu- mak. Okan Hoca da elindeki kadrodanen uygunu üretmek için sürekli deniyor."Barış sol bekte iyi oynuyor" diyordu, bukez Kaan'ı seçti. Zaha, İcardi'nin yokluğundatek alternatifti, bu maçta tuttu. MeselaBatshuayi üç gol atınca, bir maç sonraoynatılmaması eleştirildi. Şimdi Zahaiki attı, 'İcardi yedek kalmalı' diyekonuşan olur mu?
KARTAL GÖREVİNİ YAPTI YILDIZLAR BECERİKSİZ!
İsmail Kartal, sonuç iyiolunca kahraman, sonuç kötüolunca hedef tahtasında. Buyaman bir çelişki mi yoksaFenerbahçe'yi bu yarışta yıldızlarımı taşıyor?
LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe'nin çok alternatifli, kaliteli oyunculardan oluşan bir kadrosu var. İsmail hoca üzerindeSzymanski, Tadic, Dzeko veİrfan Can müthiş bir baskıyaratıyor. Kayseri'ye ligde 3, kupada Adanaspor'a 4 gol atan Batshuayi, nedense bir sonraki maça ilk 11'de başlamıyor. İstanbulspor'a 4 gol atan Cengiz Ünder, Konyaspor maçına kulübede başladı. İsmail Hoca, bu adaleti gönlünce dağıtamadığı için sıkıntı yaşıyor. BÜLENT TİMURLENK: İsmail Kartal'ın tabiri caizse elinin ayarı yok. Trabzon devreyi 1-0 önde kapattığında oyuncu değiştirmemiş, ikinci yarının başında 2-0 olduğunda bile reaksiyon göstermemişti. Önceki gün tam tersini yaptı. Ancak bir takımın skor gücünü çeken üç adamı birden kenara alıp o soğuk havada kenardan gelenlerin oyunun ateşini harlamasını beklemek, Kartal'ın telaşının eseri. Kadıköy'de taraftarı önünde her maçta adeta teknik adamlık için diploma sınavı verir havasında. ÖMER ÜRÜNDÜL: Ben tüm F.Bahçe için hep aynı eleştiriyi yapıyorum; "Yeterli kondisyon idmanı yapılmadığı için yıldızlarda fiziki düşüş var" diyorum. Artık yürüyerek oynamaya başlayanTadic'e, bir de fiziksel olarak iyicedüşüş yaşayan Dzeko eklendi. Fred ve Szymanski de yarım düşüşteler. Son iki maça bakalım, Fenerbahçe iki gol atıyor, ikisini atan da İrfan Can. İsmail Kartal, Antep'te İsmail'i çıkarıp çift santrfora dönerek yanlış yapmıştı. Rakip cezayı kesemedi. Ama "İsmail Kartal çok doğru değişiklik yaptı" dediler. Bu sefer maç 1-1 bitince tek sorumlu İsmail Kartal oldu. Fred sakatlandığında yaşanan puan kayıpları, Fred'in yokluğuna bağlandı. Halbuki güçlü bir takım, bir futbolcuyaendeksli olmaz. Son iki maça baktığımızda da ikisinde de Fred oynadı, biri kıl payı kazanıldı, diğeri berabere. GÜRCAN BİLGİÇ: İsmail Kartal bir makine yaptı. Sıkıntı taraftarda. "Hamleyapmadı" diyen var, 3 forveti birdendeğiştirmiş. "Yanlış hamle yaptı" diyen de var. Kimse ceza alanı içinde F.Bahçe'nin 41 kez topla buluştuğuna bakmıyor. 2. gol olmadıysa, oyuncuların beceriksizliğinden. Yani; hoca görevini yapmış, 'yıldız' denilenler yapamamış.
BU LİGDE DAHA ÇOK SÜRPRİZ YAŞANIR!
İki takımın şöyle bir10 maçlık periyotlarınabakarsak, kırılma anlarıolur mu? Ne düşünüyorsunuz?
LEVENT TÜZEMEN: G.Saray'ın her maça derbi özelliğinde hazırlanması gerekir. Ligde küçük veya büyük takım ayrımı yok. Samsun, Ankaragücü ve Beşiktaş deplasmanları sıkıntı yaratabilir. F.Bahçe'nin ise Antalya, Trabzonspor ve Başakşehir maçları baş ağrıtabilir. BÜLENT TİMURLENK: 17 Mart'taki milli araya kadar F.Bahçe'nin önündeki ilk 2 deplasmanı zorlu. Çağdaş Atan ve Sergen Yalçın'ın takımları Başakşehir ve Antalya ile oynayacaklar. Ara öncesi iseTrabzonspor deplasmanı… Bu süreçte Galatasaray'ın da üç zorlu deplasmanı var. Şubat başında Samsun, ardından Ankaragücü ve mart başında Beşiktaş derbisi. Buradan minimum yaralıçıkarlarsa kağıt üzerindediğer maçlar görece olarakbu kadronun üç puana yakınolduğu 90 dakikalar.
ÖMER ÜRÜNDÜL: F.Bahçe için bu beraberlikten sonra form grafiği yükselen Başakşehir deplasmanı çok kritik. Onun dışında da her ne kadar kötü bir sezon geçirse de Trezeguet ve Onuachu'nun dönüşüyle Trabzon deplasmanı zor olur. G.Saray'ın da en zor maçı her ne kadar iyi durumda olmasa da Beşiktaş derbisi olur. Bunun dışında sürpriz puan kayıpları mutlaka olabilir. Bence G.Saray'ın hedefi, ligin sonundaki derbiye en kötü 3 puan geride girmek. GÜRCAN BİLGİÇ: Kırılmalar olacak… Fikstürün yoğunluğu da buna uygun. Ama kadro kaliteleriyle bu sorunları bir türlü aşmayı başarıyorlar. Bu durumu tartışıyoruz; kalan 18 takımın gücünden emin değiliz çünkü. Ama futbolun adalet tartısı kadrodaki isimlere göre çalışmıyor. Rakibi küçümsediğinizanda cezayı keserler.