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Giriş Tarihi: 24.1.2024 13:28

Altay'dan Ulaş Hasan Özçelik'e profesyonel sözleşme

İHA
Altay’dan Ulaş Hasan Özçelik’e profesyonel sözleşme

Altay, altyapısından yetişen 2005 doğumlu file bekçisi Ulaş Hasan Özçelik ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig'de eski oyuncularının alacakları nedeniyle 2 sezondur transfer yasağı bulunan Altay, bu süreçte altyapıdan oyuncu çıkartmaya devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak geçtiğimiz sezondan itibaren A takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Ulaş Hasan Özçelik ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde konuşan 18 yaşındaki kaleci Ulaş Hasan Özçelik, her genç oyuncunun A takıma yükselmenin hayalini kurduğunu belirterek, "Bugün bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok büyük onur ve gurur duyuyorum. Bana değer veren kulübümüze başkanımıza, yönetim kurulumuza, teknik ve idari kadromuza, tüm hocalarımıza, altyapı hocalarıma, futbolcu abilerime, altyapımızda bulunan tüm futbolcu kardeşlerime, kulüp personellerimize üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllar Büyük Altay forması giyerek nice başarılar yaşamayı istiyorum. Büyük Altay'ın kalesi her zaman emin ellerde olur, buna kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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Altay'dan Ulaş Hasan Özçelik'e profesyonel sözleşme
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