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Giriş Tarihi: 24.1.2024 11:26

BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy'da işler terse döndü

BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy’da işler terse döndü

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki santraforu Semih Kılıçsoy attığı gollerle lige damga vurmayı başarmıştı. Son haftalarda Siyah-Beyazlıları sırtlayan genç golcü için işler son 2 maçta adeta tersine döndü.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a nazar değdi. Bu sezon toplam 10 lig maçında forma giyen 18 yaşındaki forvet, oynadığı ilk 4 karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı. Bu sezonki gol perdesini deplasmandaki Hatayspor maçında açan Semih, ardından sırasıyla Kasımpaşa'ya 1 gol, Çaykur Rizespor'a 2 gol, 1 asist ve Karagümrük'e de 1 gol kaydetti.

Bu periyotta taraflı-tarafsız herkesin takdirini toplayan genç yıldız geçen hafta oynanan Pendikspor maçını boş geçti. Semih, Adana Demirspor maçında da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, 69'da Svensson'un pasında kaleye karşısına alan Semih Kılıçsoy'un sert şutu üst direkte patladı. Semih, 78'de yerini Ante Rebic'e bıraktı. (Fotomaç)

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BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy'da işler terse döndü
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