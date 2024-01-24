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Giriş Tarihi: 24.1.2024 10:15 Son Güncelleme: 24.1.2024 10:33

Galatasaray'da sakatlık şoku! 6 hafta sahalardan uzak...

Galatasaray’da sakatlık şoku! 6 hafta sahalardan uzak...

Galatasaray'ın savunmadaki yıldızı Abdülkerim Bardakcı, Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 29 yaşındaki futbolcunun adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildi. 6 hafta sahalardan uzak kalacak Abdülkerim Bardakcı, 10 karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'a bu sezon savunmanın bel kemiği olan Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber geldi. Sarıkırmızılıların Trabzonspor maçında sakatlık yaşayan ve ilk yarının son dakikalarında oyuna devam edemeyen milli stoperin sakatlığı açıklandı. 29 yaşındaki futbolcunun MR'ında, adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği duyuruldu.

BARDAKCI 6 HAFTA YOK

Tecrübeli oyuncunun 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi eleme ve gruplarında Abdülkerim toplam 32 maçta forma giyerken 5 de gol attı.

NELSSON-SANCHEZ TANDEMİ
Yıldız isim, sarı kart cezalısı olduğu için yarın oynanacak İstanbulspor mücadelesinde ter dökemeyecekti. Sakatlığının ardından da birçok maçta daha takımını yalnız bırakacak. Bu süreçte sarı-kırmızılıların stoper tandemi, Nelsson-Davinson Sanchez ikilisinden oluşacak. Trabzonspor müsabakasında da Abdülkerim çıkmış, Sanchez oyuna girmişti.

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Galatasaray'da sakatlık şoku! 6 hafta sahalardan uzak...
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