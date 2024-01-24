Galatasaray’da sakatlık şoku! 6 hafta sahalardan uzak...

BARDAKCI 6 HAFTA YOK

Tecrübeli oyuncunun 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi eleme ve gruplarında Abdülkerim toplam 32 maçta forma giyerken 5 de gol attı.



NELSSON-SANCHEZ TANDEMİ

Yıldız isim, sarı kart cezalısı olduğu için yarın oynanacak İstanbulspor mücadelesinde ter dökemeyecekti. Sakatlığının ardından da birçok maçta daha takımını yalnız bırakacak. Bu süreçte sarı-kırmızılıların stoper tandemi, Nelsson-Davinson Sanchez ikilisinden oluşacak. Trabzonspor müsabakasında da Abdülkerim çıkmış, Sanchez oyuna girmişti.