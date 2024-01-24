İtalyan efsanesi Del Piero’dan milli oyuncu Kenan Yıldız’a mesaj

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, efsane olarak gördüğü Del Piero ile yakın bir dostluk kurdu. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Kenan Yıldız'ın 23 Aralık'taki Frosinone ile oynanan maçta attığı gol ve sevinciyle ilgili olarak, "Del Piero'dan esinlendim" sözlerinin ardından İtalyan efsanenin Kenan'a mesaj attığı belirtildi.