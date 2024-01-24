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Giriş Tarihi: 24.1.2024 13:57

İtalyan efsanesi Del Piero'dan milli oyuncu Kenan Yıldız'a mesaj

İtalyan efsanesi Del Piero’dan milli oyuncu Kenan Yıldız’a mesaj

Juventus'un efsane ismi Del Piero'nun, Frosinone'ye attığı golün ardından Kenan Yıldız'a mesaj attığı ve ikilinin o zamandan bu yana Juventus maçlarından sonra konuştukları belirtildi.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, efsane olarak gördüğü Del Piero ile yakın bir dostluk kurdu. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Kenan Yıldız'ın 23 Aralık'taki Frosinone ile oynanan maçta attığı gol ve sevinciyle ilgili olarak, "Del Piero'dan esinlendim" sözlerinin ardından İtalyan efsanenin Kenan'a mesaj attığı belirtildi.

İkilinin bu mesajın ardından telefonda da görüşmeye başladığı ve şu anda Juventus maçlarından sonra sık sık konuştukları ifade edildi. Juventus'ta bu sezon 13 maça çıkan Kenan Yıldız, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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İtalyan efsanesi Del Piero'dan milli oyuncu Kenan Yıldız'a mesaj
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