Veysel Bilen: Transfer için sabırlı olunmalı

Veysel Bilen, Nuri Asan Tesislerinde Sürat Kargo ile imzalanan sponsorluk anlaşmasında transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Futbol Direktörü Fuat Çapa'nın transfer çalışmasını yürüttüğünü anlatan Bilen, "Biz Samsunspor'daki mevcut tüm oyuncularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Onlarla başladığımız bu mücadeleden yüzümüzün akı ile çıkacağımıza inanıyoruz. Ama eksik noktalarımızı teknik direktörümüzün verdiği rapor doğrultusunda tamamlamak için kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ın İstanbul'da kurduğu transfer ekibi yoğun bir mesai harcıyor, 9 Şubat'a kadar transfer için vaktimiz var. Onun için biraz sabırlı olmak lazım" dedi.

"SAMSUNSPOR'DA KARAKTERİNİZLE KALIRSINIZ"

Bilen, Kasımpaşa'dan sezon başında transfer edilen Mickael Tırpan'ın sözleşmesinin feshedildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tırpan eşinin rahatsızlığı nedeniyle izin almıştı. Sonrasında takımdan ayrılmak ve ailesinin yanında olmak istediğini söyledi. Bizim de hep söylediğimiz bir şey var, 'Samsunspor'a kabiliyetlerinizle gelirsiniz ama karakterinizle kalırsınız.' Bu karakterde doğruluktur, mücadeledir, çalışmaktır. Formaya sadakattir, bizi istemeyen kim olursa olsun biz de yolumuzu ayırırız. Bu konuda çok futbolcu tercihimiz olmaz. Yine de Tırpan'ın bize vermiş olduğu katkı için teşekkür ederiz. Yeni kulübünde başarılar dileriz. Samsunspor çok büyük bir camia bir ya da 2 oyuncuya bel bağlayacak kadar küçük bir camia değiliz."

Konuşmanın ardından Bilen ve Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz ile sponsorluk anlaşması imzalandı.