7 eksikli Fırtına telafi peşinde

Süper Lig'in 21. haftasında evinde karşılaştığı G.Saray'a 5-1 mağlup olan Trabzonspor, bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Bordomavililer, rakibini yenerek hem taraftarından özür dilemek hem de moral bulmak istiyor. Ancak, takımdaki önemli eksikler can sıkıyor. Fırtına'da Afrika Uluslar Kupası'nda olan Pepe, Trezeguet ve Onuachu; kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok, sakatlıkları bulunan Denswil ve Orsic forma giyemeyecek. Kadroda rotasyon yapamayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, sahaya Galatasaray 11'i ile çıkması bekleniyor.