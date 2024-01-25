FENERBAHÇE HABERİ: Ryan Kent teklifi kabul etmedi

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde yer alan Ryan Kent ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın biletini kestiği Ryan Kent'in Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyor.

27 yaşındaki kanat oyuncusu Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmedi. Ada'dan teklif bekliyor. İskoç basını ise; Kent'in Rangers'a dönmesinin zor olduğunu ancak championship takımlarından birine gidebileceğini duyurdu.

İngiliz futbolcu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olmuştu. Fakat teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe'de şimdiye kadar fazla forma şansı bulamadı. (Fotomaç)

