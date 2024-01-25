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Giriş Tarihi: 25.1.2024 09:24

Marius Sumudica: 4 oyuncumuz yoktu, yeteri kadar pozisyona giremedik

AA
Marius Sumudica: 4 oyuncumuz yoktu, yeteri kadar pozisyona giremedik

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica, yeterli pozisyona giremediklerini söyledi.

Sumudica, maçın arından düzenlenen basın toplantısında 1 puan aldıklarını belirterek, "Önemli eksikliklerimiz vardı. Sahaya ilk 11'imizde oynayan 4 oyuncumuzdan mahrum çıktık. Tabi yeteri kadar pozisyona giremedik. Biz buraya geldiğimizde takım 5 maç yapmıştı, 0 puandaydı. 21 puan topladık ilk devrenin sonuna kadar. İkinci yarıya baktığımızda 2 maç 2 puan. Daha önceden söz verdiğim gibi 17-18 puan toplarsak bu takım ligde kalacaktır." diye konuştu.

Teknik adam, transferle ilgili soruya, "Bir iki transfer daha yapmaya çalışacağız. Bir forvet ve orta saha daha almak istiyoruz. Ama bunları hemen yapsak da Galatasaray maçını kazanacağımızın garantisi yok. Bu ekonomik şartlarda transfer yapmak kolay değil. En iyisini yapmaya çalışacağız." şeklinde cevap verdi.

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Marius Sumudica: 4 oyuncumuz yoktu, yeteri kadar pozisyona giremedik
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