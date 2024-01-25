Markus Gisdol: “Galip geldiğimiz için mutluyuz”

Kayserispor'u sahasında 2-0'la geçen Samsunspor'da Teknik Direktör Markus Gisdol, maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Gisdol, çok kritik ve önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizdi.

"GALİP GELDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

Galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Markus Gisdol, "Aldığımız galibiyetten mutluyum. Çünkü Fenerbahçe maçında çok büyük bir performans sergiledik. Fenerbahçe gibi takımlarla oynadığınız bir sonraki maçta gücünüzü ve konsantrenizi kaybedebiliyorsunuz. Bunu oyuncularımızla konuştuk. Bazı oyuncuları da hazırlamak gerekiyordu. Taylan ve Bennasser gibi. Bugün de Bennasser'i korumak için yedek başlattım. Flavien Tait, Taylan ve Bennasser'in gösterdiği performanstan mutluyum. Kayserispor kontratağı çok iyi oynayan bir takım. İyi defans yapmak için çalıştık ve bunu başardık. Çok iyi bir 90 dakika çıkardık. Sonuç olarak galip geldik ve çok mutluyuz" dedi.