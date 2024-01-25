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Giriş Tarihi: 25.1.2024

Projede 4 ayda 500 bin öğrenciye ulaşıldı

Projede 4 ayda 500 bin öğrenciye ulaşıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasındaki iş birliğiyle hayata geçirilen Futbol Gelişim Projesi kısa sürede büyüdü. Projeye 316 ilkokul ve 324 ortaokul dahil edilirken 220 spor bilimleri fakültesi öğrencisi de gönüllü katıldı. 200 bin civarında ilköğretim, 280 bin de ortaokul olmak üzere 4 ayda yaklaşık 500 bin öğrenciye ulaşıldı. Projede 16 pilot il belirlenirken start Sakarya'da verildi. Antalya, Ankara, Adana, İzmir ve İstanbul gibi şehirlerde uygulamalar yapıldı. Hedefin toplamda 1 milyon çocuk olduğu kaydedildi. FIFA "Football for Schools" kapsamında, TFF'ye gönderilecek futbol malzemeleri de okullara dağıtılacak. Binlerce topun yanı sıra her okula yelek, işaret tabağı, kondisyon merdiveni ve portatif kale gibi malzemeler temin edilerek gönderimi sağlanacak.

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Projede 4 ayda 500 bin öğrenciye ulaşıldı
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