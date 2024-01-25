Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Stoperde favori Domingos Duarte
Giriş Tarihi: 25.1.2024

Stoperde favori Domingos Duarte

Stoperde favori Domingos Duarte

Teknik direktör Santos’un isteği doğrultusunda Portekizli tecrübeli savunmacıyla her konuda anlaşan Beşiktaş, Getafe ile pazarlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş'ta acil ihtiyaç olan stoper ve ön libero mevkileri için transferlerde son aşamaya gelindi. Siyah-beyazlılar, savunmayı toparlamak adına stopere yapmak istediği takviye için Getafe'den Domingos Duarte ile 2.5 yıllığına anlaştı. Teknik direktör Fernando Santos'un adını verdiği oyuncular arasında yer alan 28 yaşındaki Portekizli stoper için La Liga ekibi ile pazarlıklar sürüyor. Tecrübeli oyuncu konusunda bonservisle satın alma ile zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık seçenekleri görüşülüyor. Duarte'nin de kulübüne ayrılmak istediğini bildirdiği öğrenilirken, Getafe ile henüz anlaşma sağlanamadı. Siyah-beyazlıların bu transferi kısa sürede bitirmesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İşte Reisi'nin Ankara ziyaretinin şifreleri... Bölgede dengeler değişiyor...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı için flaş adım: Biden yönetimi harekete geçti
SON DAKİKA | İran ile yeni sınır kapılarının açılması gündemde! Başkan Erdoğan: Çalışmalar sürüyor
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan ve İbrahim Reisi'den ortak toplantı: Teröre karşı işbirliğini güçlendireceğiz mesajı
Son dakika: Fenerbahçe son nefeste 3 puanı aldı! Kanarya, deplasmanda Başakşehir’i tek golle yıktı…
İBB ulaşımı durdurdu
Test eden Alman hayran kalıyor
Türkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalandı
Keşke trans olsalardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Stoperde favori Domingos Duarte
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA