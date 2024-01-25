Stoperde favori Domingos Duarte

Beşiktaş'ta acil ihtiyaç olan stoper ve ön libero mevkileri için transferlerde son aşamaya gelindi. Siyah-beyazlılar, savunmayı toparlamak adına stopere yapmak istediği takviye için Getafe'den Domingos Duarte ile 2.5 yıllığına anlaştı. Teknik direktör Fernando Santos'un adını verdiği oyuncular arasında yer alan 28 yaşındaki Portekizli stoper için La Liga ekibi ile pazarlıklar sürüyor. Tecrübeli oyuncu konusunda bonservisle satın alma ile zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık seçenekleri görüşülüyor. Duarte'nin de kulübüne ayrılmak istediğini bildirdiği öğrenilirken, Getafe ile henüz anlaşma sağlanamadı. Siyah-beyazlıların bu transferi kısa sürede bitirmesi bekleniyor.