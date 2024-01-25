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Giriş Tarihi: 25.1.2024 15:40

Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 23. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın hakemlerini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı. Süper Lig'in 23. haftası 27 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Ligde hafta, 29 Ocak Pazartesi günkü maçlarla sona erecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri şöyle:

Alanyaspor-Pendikspor: Volkan Bayarslan
Adana Demirspor-Hatayspor: Mert Güzenge
Konyaspor-Başakşehir: Alper Akarsu
Sivasspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
Karagümrük-Rizespor: Turgut Doman
Fenerbahçe - Ankaragücü: Cihan Aydın
İstanbulspor-Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
Kayserispor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
Galatasaray - Gaziantep FK: Arda Kardeşler
Trabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

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Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı
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