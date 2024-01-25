Trendyol 1. Lig’de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
26 Ocak Cuma
20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: Feridun Daldaş
27 Ocak Cumartesi
13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK: Erdem Mertoğlu
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Göztepe: Burak Olcar
19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor: Oğuzhan Aksu
28 Ocak Pazar
13.30 Bodrumspor FK-Gençlerbirliği: Davut Dakul Çelik
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bitexen Giresunspor: Oğuzhan Uğurlu
16.00 Ümraniyespor-Sakaryaspor: Alpaslan Şen
19.00 Altay-Kocaelispor: Yunus Dursun
29 Ocak Pazartesi
20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Boluspor: Furkan Aksuoğlu