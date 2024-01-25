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Giriş Tarihi: 25.1.2024 16:01

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

AA
Trendyol 1. Lig’de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

26 Ocak Cuma
20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: Feridun Daldaş

27 Ocak Cumartesi
13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK: Erdem Mertoğlu
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Göztepe: Burak Olcar
19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor: Oğuzhan Aksu

28 Ocak Pazar
13.30 Bodrumspor FK-Gençlerbirliği: Davut Dakul Çelik
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bitexen Giresunspor: Oğuzhan Uğurlu
16.00 Ümraniyespor-Sakaryaspor: Alpaslan Şen
19.00 Altay-Kocaelispor: Yunus Dursun

29 Ocak Pazartesi
20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Boluspor: Furkan Aksuoğlu

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Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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