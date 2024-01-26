G.Saray'ın orta sahası Lucas Torreira, İstanbul karşısında makine gibi çalıştı. İlk yarıda 34'te 34'lük (%100) pas karnesiyle mücadele eden 'Atom Karınca' lakaplı oyuncu, ikinci devrede de aynı performansına devam etti. İstanbulspor'un orta sahasına top göstermezken toplamda %93'lük başarıyla maçı tamamladı. Rakibin 1 şutunu engellemesinin yanı sıra 1 pas arası, 3 top çalma değeriyle oynadı.G.Saray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Afrika Uluslar Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı. Zambiya'yı 1-0 yendikleri maçın tek golünü atan ve Fas'ın 7 puanla liderliği garantilemesini sağlayan 30 yaşındaki futbolcu, dünya basınında da kendine geniş yer buldu. EUROSPORT: "Ziyech'in golü Zambiya'nın rüyasına son verdi." BBC: "Ziyech, Zambiya'yı evine gönderdi." INDEPENDENT: "Ziyech, Fas'ı G.Afrika ile birlikte Afrika Uluslar Kupası son 16 turuna gönderdi." GOAL: "Ziyech'in devreye girmesiyle Fas liderliğe yükseldi." Bu arada sakatlanan yıldız oyuncunun durumunun iyi olduğu açıklandı.Angelino'ya veda etmeye hazırlanan G.Saray'ın sol bek listesinde ilk sırada Rıdvan Yılmaz yer alıyor. Kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma gelmeye olumlu yaklaşan Rıdvan, sözleşmeye opsiyon koyulmasına ise sıcak bakmıyor. 22 yaşında oyuncu, EURO 2024'te forma giyebilmek için daha fazla süre alacağı bir takıma gitmeye hazır ancak kalıcı olarak Türkiye'ye dönme planı yok. Galatasaray ile Rangers cephesi ise kiralık sözleşmeye satın alma opsiyonu koyulması konusunda görüşmelere devam ediyor. Rıdvan'ın, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile de telefonda görüştüğü öğrenildi. Bu arada Rangers'ın eski efsane futbolcusu Neil McCann, BBC'ye verdiği röportajda Rıdvan'ın, Serie A ekiplerinden Verona'nın ilgisine rağmen Galatasaray'a gideceğini iddia etti.A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, EURO 2024 öncesi yoğun mesaide. İtalyan hoca, dün sabah saatlerinde Başakşehir Kulübü'nü ziyaret etti. Teknik direktör Çağdaş Atan ve futbolcularla görüşüp idmanı izledi. Akşam ise Galatasaray-İstanbulspor maçını tribünden seyretti.İstanbul'daki grip salgınından Galatasaray da nasibini aldı. Sarı-kırmızılı kulübün altyapısının ürünü Hamza-Efe Akman kardeşler, gribal enfeksiyon geçirdikleri için dünkü İstanbulspor maçında kadroya alınmadı.