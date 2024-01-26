Boey Münih’e

Sacha Boey, dün RAMS Park'ta oynanan İstanbulspor karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle yoktu ve 21 kişilik maç kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Okan Buruk, Fransız sağ bekin ağrılarının olduğunu açıkladı. Boey'in yerinde Barış Alper Yılmaz forma giydi. Ancak 23 yaşındaki oyuncunun Bayern Münih'e gideceği haberleri yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Galatasaray, Bundesliga devinin temsilcileriyle pazarlık masasına oturdu. Temaslar Alman basınında da geniş yer buldu.Sarı-kırmızılı takım, masaya 30 milyon Euro bonservis artı sonraki satıştan pay maddesiyle oturdu. Bayern Münih cephesi ise teklifini 15 milyon Euro olarak yapıp, nabız yokladı. Ancak bu rakamı 20 milyon Euro'ya kadar çıkarması bekleniyor. Bu fiyatın olması halinde imzaların atılması an meselesi olarak görülüyor. Transfer teknik direktör Okan Buruk'a da soruldu. Tecrübeli hoca, oyuncunun gönderilmesini istemediğini ancak yüksek fiyat olursa kararın yönetimde olduğunu söyledi. Boey, bu sezon 31 maçta görev yaparken 2 gollük katkı verdi. 23 yaşındaki sağ bek, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'den 1.15 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.Ağrıları olduğu açıklanan Sacha Boey ile hem sakat hem de cezalı olan Abdülkerim Bardakcı dün tribünden takıma destek verdi. G.Saray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Boey'e gelen teklif için, "Konuşulan rakamlara (15 milyon Euro) Boey'i vermemiz mümkün değil" demekle yetindi.