Fenerbahçe’nin maçını Cihan Aydın yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. Zirvedeki F.Bahçe'nin, sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacağı maçı Cihan Aydın yönetecek. Bu sezon 10 maçta düdük çalan 31 yaşındaki hakem, sarı-lacivertlilerin Çaykur Rize'yi 5-0 yendiği mücadelede görev almıştı. İşte haftanın hakemleri:
YARIN
16.00 Alanyaspor- Pendikspor: Volkan Bayarslan
19.00 Adana Demirspor- Hatayspor: Mert Güzenge
PAZAR
13.00 Konyaspor- Başakşehir: Alper Akarsu
16.00 Karagümrük-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
16.00 Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe- Ankaragücü: Cihan Aydın