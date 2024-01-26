Fırtına’dan eser yok!

İlk 15 dakikada iki pozisyon üreten Trabzonspor, sonuca gitmede sorun yaşadı. Ancak maçın 23. dakikasında Hüseyin Türkmen sakatlanıp oyundan çıktığı anda soğuyan oyun Çaykur Rizespor'un lehine döndü. Bu dakikadan sonra ev sahibi ekip üst üste tehlikeli ataklar üretse de Uğurcan kalesinde devleşerek gole izin vermedi. Trabzonspor orta sahasının direnç göstermekte zorlandığı anlarda Çaykur Rizespor için pozisyona girmek hiç zor olmadı.İkinci yarıya her iki takım da aynı kadro ile başladı. 78'inci dakikada Çaykur Rizespor kurduğu baskı sonucunda golü buldu. Gaich, sol kanattan savunma arkasına koşu yapan Varesanovic'i gördü. Boşnak futbolcu, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 1-0. İç sahadaki Galatasaray mağlubiyeti sonrası deplasmanda da Çaykur Rizespor'a boyun eğen Trabzonspor için üst üste iki mağlubiyet ağır bir fatura oldu.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçın ardından şunları söyledi: Fena bir oyun olmadı. Bence kaybetmeyi hak etmedik. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Trabzonspor ile ilgili kimsenin en ufak bir şüphesi olmamalı. Taraftarımızdan rica ediyorum; bu sancılı dönemi sağlıklı bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Trabzonspor'un forması ağırdır. Her zaman iyi hissettirir. İki maç üst üste kaybettik ama üçüncülük gibi önemli bir hedef var. Bunu sonuna kadar kovalayacağız. Transferde hızlanacağız."Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a topla oynamada %58.2'ye %41.8, ikili mücadelede %65.5'e %34.5, Hava topunda %66.7'ye %33.3 üstünlük kurdu. Ancak bu istatistiklerdeki ezici üstünlük sonuca tam aksi şekilde yansıdı ve bordo-mavili ekip sahadan boynu bükük ayrıldı. Fırtına, rakip kaleye çekilen şut sayısında ise rakibinin gerisinde kaldı. Rizespor 15 şutta, 5 kez çerçeveyi tuttururken 1 gol buldu. Trabzonspor ise 13 şutta 3 isabet sağladı ama kaleciyi aşamadı.Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçında sakatlıklar ve Afrika Kupası'na giden oyuncular nedeniyle 7 futbolcusundan yararlanamadı. Kadroya altyapıdan Poyraz Efe Yıldırım ve Abdurrahman Bayram takviyesi yapıldı. Sahaya G.Saray 11'i çıktı.Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen 23. dakikada sahayı sedye ile terk ederken bordo-mavili kulüp oyuncu hakkında açıklama yaptı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Hüseyin'in yapılan muayenesinde sol aşil tendonunda yırtık tespit edildi. En kısa sürede operasyonu yapılacaktır" ifadelerini kullandı.