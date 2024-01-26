Fred gelene kadar 8 numara İrfan

Fenerbahçe, Samsunspor maçında sakatlanan ve sahalardan 8 hafta uzak kalacak Fred'in yerini doldurmakta zorlanıyor. Başakşehir deplasmanında İsmail Yüksek 8 numarada denenirken istenilen performans alınamadı. Teknik direktör İsmail Kartal, Brezilyalı oyuncunun eksikliğini sezonun formda ismi İrfan Can Kahveci ile kapatmayı hedefliyor. Teknik heyetin 28 yaşındaki milli futbolcuya, Fred iyileşene kadar orta sahanın merkezinde görev vermeyi planlarken sağ kanatta ise formayı Cengiz Ünder alacak. Aynı zamanda İrfan Can ile savunma-hücum köprüsünün kurulması amaçlanıyor.