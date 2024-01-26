Öncelik savunma sonra oyun kurucu!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, iç sahadaki performansın taraftarın da eseri olduğunu söyledi. 14 maçlık üst üste galibiyetin devam etmesini istediklerini de vurgulayan 50 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti: "Ligin son sırasındalar ama önemli bir mücadele veriyor İstanbulspor. Acele kararlarımız oldu bu da sorun yarattı. İkinci yarıya başlarken Kaan-Barış'ın yerini değiştirdik. Mauro'nun oyuna girmesi Kerem ve Zaha'nın kanatlara geçmesi vardı. Her maç zor geçecek. Her maça daha iyi hazırlanıp daha iyisini yapmamız lazım. Rakipler üst taraftaki takımlara karşı kapanıyorlar bunlara karşı çareler üretmemiz lazım. Sıkıntılar yaşıyoruz eksikler var, milli takımda oyuncular var." Buruk transferler için ise şu yorumu yaptı: "Özellikle savunmada yapacağımız transferlerle eksiklerimizi kapatabilirsek bizim için iyi olur. Önde ise yaratıcı bir oyuncu olursa, düşünebiliriz. Geçen sene Zaniolo fırsatı oldu, hemen kadromuza kattık. O tür bir fırsat olursa değerlendiririz."Cimbom, evinde oynadığı son 15 iç saha maçında da galibiyetle ayrıldı. Okan Buruk, dün alınan 3 puanla birlikte Ocak-Eylül 1961'de bunu başaran Baba Gündüz lakaplı Türk futbolunun efsanesi Gündüz Kılıç'ın rekorunu da egale etti.