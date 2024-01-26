Oosterwolde’ye 13 milyon Euro

Fenerbahçe'de son 6 lig maçına 11'de başlayan Jayden Oosterwolde, performansıyla mest ediyor. Hollandalı oyuncu, Becao ve Djiku'nun yokluğunda stopere ilaç gibi geldi. Sol bek olmasına rağmen savunmanın merkezinde de fark yaratan 22 yaşındaki oyuncu için Avrupa kulüplerinin kapıya dizildiği öğrenildi. 6 milyon Euro'ya alınan Oosterwolde'ye Premier Lig ve Fransa Ligi'nden 1'er takımın kapıyı 13 milyon Euro'ya yakın (417 milyon TL) bir teklifle çalmaya hazırlandığı kaydedildi. Başarılı oyuncusunu ara transfer döneminde satmayı düşünmeyen İsmail Kartal'ın, Oosterwolde'den son derece memnun olduğu vurgulandı. Genç futbolcu, cezası nedeniyle pazar günü Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.