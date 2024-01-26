Samsunspor 39 yıl sonra!

Kayserispor’u Zeki Yavru ve Ercan’ın golleriyle deviren kırmızı-beyazlı ekip, ligde rakibi karşısında Aralık 1985’ten bu yana ilk kez gol yemeden kazandı
Son haftaların formda takımı Samsunspor, evinde ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. 11. dakikada Zeki Yavru'nun yaklaşık 25 metreden orta şut karışımı vuruşunda top kaleci Bilal Bayazıt'ın bacakları arasından filelerle buluştu: 1-0. 57. dakikada Zeki'nin serbest atıştan ortasına iyi yükselen Ercan Kara, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. Samsunspor, böylelikle rakibini ligde 39 yıl sonra gol yemeden mağlup etmeyi başardı. Kayserispor ise üst üste 7. maçından mağlubiyetle ayrıldı.