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Giriş Tarihi: 26.1.2024

Samsunspor 39 yıl sonra!

Samsunspor 39 yıl sonra!

Kayserispor’u Zeki Yavru ve Ercan’ın golleriyle deviren kırmızı-beyazlı ekip, ligde rakibi karşısında Aralık 1985’ten bu yana ilk kez gol yemeden kazandı

Son haftaların formda takımı Samsunspor, evinde ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. 11. dakikada Zeki Yavru'nun yaklaşık 25 metreden orta şut karışımı vuruşunda top kaleci Bilal Bayazıt'ın bacakları arasından filelerle buluştu: 1-0. 57. dakikada Zeki'nin serbest atıştan ortasına iyi yükselen Ercan Kara, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. Samsunspor, böylelikle rakibini ligde 39 yıl sonra gol yemeden mağlup etmeyi başardı. Kayserispor ise üst üste 7. maçından mağlubiyetle ayrıldı.

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Samsunspor 39 yıl sonra!
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