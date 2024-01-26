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Giriş Tarihi: 26.1.2024 17:14 Son Güncelleme: 26.1.2024 17:45

Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu

Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu

Son dakika haberi: 24. haftada oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasının tarihi, 4 Şubat Pazar saat 19.00 olarak açıklandı.

Süper Lig'de 24 ve 25'inci haftanın maç programı açıklandı. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği derbi maçın tarihi de belli oldu. 24'üncü haftada oynanacak derbi müsabakasında iki takım 4 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadelede ilk düdük saat 19.00'da çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre iki haftalık müsabaka programı şöyle:

- 24. hafta

2 Şubat Cuma:

17.00 MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor (Eryaman)

17.00 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Mersin)

20.00 Yılport Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

16.00 RAMS Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor (Kalyon)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

4 Şubat Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor (Pendik)

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

- 25. hafta

9 Şubat Cuma:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

10 Şubat Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

11 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

12 Şubat Pazartesi:

17.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)

20.00 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)

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