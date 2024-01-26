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Giriş Tarihi: 26.1.2024 21:59

Süper Lig'den 3 kulüp ile birer başkan ve futbolcu PFDK'ye sevk edildi

AA
Süper Lig’den 3 kulüp ile birer başkan ve futbolcu PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 3 kulüp ile birer başkan ve futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında dün oynanan maçlardaki ihlallerden dolayı PFDK'ye sevkler gerçekleştirdi.

Galatasaray'a konuk olan İstanbulspor, 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline verildi. Maçta ihraç edilen sarı-siyahlı futbolcu Mendy Mamadou ise kural dışı hareketinden dolayı PFDK'ye gönderildi.

Hukuk Müşavirliği, Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçında karşılaşan iki kulübü de disipline gönderildi. Mavi-yeşilliler, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile talimatlara aykırı hareket, bordo-mavililer ise saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, yöneticiler Fatih Bakoğlu, Recep Ali Salcı, Semih Fatih Kızıltan, Hasan Yavuz Bakır ve Birkan Öksüz Salcı ile görevli Yavuz Selim Turgut, talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle disiplin kuruluna yollandı.

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Süper Lig'den 3 kulüp ile birer başkan ve futbolcu PFDK'ye sevk edildi
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