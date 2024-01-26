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Giriş Tarihi: 26.1.2024 17:07

Trabzonspor'da Benkoviç sakatlandı

Trabzonspor’da Benkoviç sakatlandı

Trabzonspor'da defans oyuncusu Filip Benkoviç'in sakatlığı ile ilgili açıklama geldi.

Trabzonspor'da defans oyuncusu Filip Benkoviç'in sakatlığı ile ilgili açıklama geldi.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Filip Benkovic'in sağlık durumuyla ilgili, "Futbol A Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Filip Benkovic'in bugün yapılan muayenesi ve MR görüntülenmesi sonucunda sol üst arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" açıklamasını yaptı.

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Trabzonspor'da Benkoviç sakatlandı
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