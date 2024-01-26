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Giriş Tarihi: 26.1.2024 17:05

Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen ameliyat edildi

Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen ameliyat edildi

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, aşil tendonundan sakatlanan Hüseyin Türkmen'in ameliyat edildiğini bildirdi.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, aşil tendonundan sakatlanan Hüseyin Türkmen'in ameliyat edildiğini bildirdi.

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, "Sol aşil tendonundan sakatlanan oyuncumuz Hüseyin Türkmen, sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesinde Prof. Dr. Mehmet Erdil tarafından, kulüp doktorumuz Halil Polat'ın da eşliğinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlaması planlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Dün oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının 23. dakikasında sakatlan defans oyuncusu, oyundan çıkarılmıştı.

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Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen ameliyat edildi
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