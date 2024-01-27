20 saatlik pazarlıktan rekor çıktı

Galatasaray ile Almanya arasındaki transfer hattında aksiyon filmlerini aratmayacak uzun soluklu ve uykusuz görüşmeler yaşandı. Sacha Boey'i kadrosuna katmayı kafasına koyan Bayern Münih'in yetki belgesi verdiği ve Fransız yıldızın da menajerliğini yapan Stellar şirketi önceki gece Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile pazarlıklara başladı.Alman devininin yetkilileri ile sarı-kırmızılı kulüp adına transferi bizzat yürüten Timur, İstanbulspor maçından sonra gece saat 23.30'da masaya oturdu. Oyuncu için özel jetini gönderen B.Münih'in ilk teklifi 15 milyon Euro idi. Ancak Erden Timur, Avrupa'nın peşinden koştuğu 23 yaşındaki oyuncu için bu rakamı reddetti.Sabah 05.00'e kadar süren kıran kırana pazarlıklar sonucu Timur, Galatasaray adına tam anlamıyla tok satıcı rolünü üstlendi. Yorucu geçen görüşmelerin ardndan Alman ekibinin yetkilileri uyku arası istedi. Taraflar saat 09.00'da tekrar bir araya geldi. Akşam 20.00'ye kadar devam eden ikinci tur görüşmelerde rakam inanılmaz noktalara geldi. Erden Timur ile Bayern 32 milyon Euro'da (1 milyar 54 milyon TL) el sıkıştı...Müthiş pazarlıklarla son 24 saatin 20 saati masada geçti. İki takım arasında gerçekleşecek özel maçlar ve organizasyonlarla bu rakamın yaklaşık 40 milyon Euro'yu bulacağı öğrenildi. Aslan'ın 2021 yazında 1 milyon 150 bin Euro'ya (37.9 milyon TL) kadrosuna kattığı Sacha Boey, Bayern Münih'e transferiyle Türkiye satış rekorunu kırdı. Oyuncunun eski kulübü Rennes'e %15 ve menajerlik şirketine %5 pay verilecek. G.Saray'ın kasasına ise 25 milyon Euro (823.8 milyon TL) civarında bir bedel girecek. Genç oyuncu bu sabah özel uçakla Almanya'ya gidecek...Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Boey transferi için açıklama yaptı. Dün öğlen saatlerinde oyuncu Florya'ya giderek takım arkadaşları ile vedalaşırken Bayern'in hocası ise şu sözlerle durumu özetledi: "Transfer dönemleri giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Taraftarlar da bunda giderek daha büyük bir rol oynuyor. Yaptığımız işe güvenim tam. Çılgınca şeylere zorlanmayacağız."Eboue, Mariano ve Sacha Boey son yıllarda G.Saray'ın yakaladığı en iyi sağ bekler oldu. Mariano 105 maça 2 gol-16 asist sığdırdı. Eboue 101 maçta 5 gol atıp 12 asist yaptı. Boey geçen sezon parlattığı futbolunda 4 gol-4 asiste imza attı. Dünya futbolu son dönemlerde hücum beki bulmakta zorlanıyor. Sacha Boey yaşının genç olması nedeniyle Bayern Münih, PSG, Arsenal ve M.United gibi devlerin radarına girdi. Leroy Sane ile Kingsley Coman gibi iki uçurtmaya sahip Bayern Münih'in hocası Tuchel, benzer tipteki Boey'i doğru bir hamle ile transfer ediyor. Boey kendini geliştirerek Avrupa'nın radarına girdi. Çabukluğu, hızı, mücadele gücü, inatçılığı ve coşkusu Galatasaray'a ciddi bir katkı sağladı. Bu özelliklerine rağmen defansif ve pozisyon alma konularında kendisini geliştirmesi gerekir. Bayern de iyi bir okuldur. Fatih Terim'in 1.2 milyon Euro'ya transfer ettiği bir oyuncudan G.Saray kasasına net 25 milyon Euro koyacaksa büyük bir başarıdır.''Ezeli rakibinle zorlu bir şampiyonluk yarışı verirken, Avrupa ve kupada devam ederken ligin en iyi sağ bekini neden satarsın? Sezon sonunu bekle!'' diyenler çıkabilir. Ama verilecek cevap basit. Boey'in sezon sonunda 1 yıllık kontratı kalıyor. Bu sezonun başında G.Saray ile kontrat uzatmamasından dolayı yönetimin ondan maksimum parayı kazanacağı dönem bu ara transferdi. Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıkmış oyuncuya en yüksek bonservisi talep edebilmek için elbette karşınızdaki takımın ekonomik büyüklüğü ve ihtiyacı da önemli. Akıllara, 'Bayern sezon sonunda 1 yıllık kontratı kalan Boey'i daha düşük ücrete alamaz mı?' sorusu gelebilir. Ancak Mazraoui Afrika Kupası'nda, Sarr sakat, yetmedi Galatasaray'a karşı orta saha oynamış geçici sağ bek Laimer de Mart sonuna kadar yok. Yani Bayern Münih yana yakıla sağ bek arıyor. Boey de sıradan bir sağ bek değil, onun da hayali beş büyük ligde forma giyip Fransa Milli Takımı kadrosunda yer alabilmek. Yerine doğru adamı bulmak lazım ama 25 milyon Euro Türk futbolunda çok büyük para.