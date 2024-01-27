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Giriş Tarihi: 27.1.2024

Abdülkadir ada yolcusu

Abdülkadir ada yolcusu

Trabzonspor’un 24 yaşındaki futbolcusu Hull City ile anlaştı. Kulüpler arasındaki görüşmelerde de son aşamaya gelindi

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür, İngiltere Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile her konuda anlaşmaya vardı. Bunun üzerine kulüp başkanları nezdinde bir görüşme gerçekleştirildi. Bordo-mavililer, 24 yaşındaki orta saha için farklı takımların da teklifinin olduğunu belirterek, rakamın daha da yükselmesi gerektiğini vurguladı. Trabzonspor cephesi transferde henüz imzaların atılmadığını belirtse de Hull City tarafı, prensipte anlaşmanın olduğunu doğruladı. Abdülkadir'in hafta içerisinde İngiltere'ye giderek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Bu arada iki kulüp arasında direkt olarak bonservis veya bonservisin yanında bir sonraki satıştan pay olarak iki seçenek üzerinde görüşmeler yapılıyor. Yıldız futbolcunun Hull City'ye gitme konusundaki ısrarı nedeniyle Trabzonspor'un pazarlıkta eli de oldukça sıkıntılı duruma düştü.

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Abdülkadir ada yolcusu
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