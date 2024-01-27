Aboubakar kalmak istiyor

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Vincent Aboubakar, kadro dışı bırakıldığı günden bu yana durumu en çok tartışılan isimdi. Kamerunlu yıldıza bu süreçte, Suudi Arabistan, Rusya, Brezilya ve ABD'den çeşitli teklifler geldi. Önemli sayılabilecek bonservis bedelleri de içeren teklifler olsa da Aboubakar'ın tutumu nedeniyle bunlara olumlu dönüş yapılamadı. 32 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş'tan ayrılmayı değil kalmayı ve yeniden kendini göstermeyi hedefleği öğrenildi.Hakkındaki algıları yıkmak ve yeniden Beşiktaş taraftarına kendisini sevdirmek isteyen Aboubakar'ın önceliği siyahbeyazlı formayı giymek. Tecrübeli futbolcu, Afrika Uluslar Kupası sonrası İstanbul'a dönecek ve teknik direktörü Fernando Santos ile bir görüşme gerçekleştirecek. Burada da niyetini ortaya koyması beklenen Aboubakar ile ilgili son kararı da Portekizli teknik adam verecek. Santos'un da planı, yıldız ismin geçmişi bir kenara bırakması ve yeniden takıma yardımcı olması üzerine kurulu. İkilinin yapacağı görüşme, nihai sonucu belirleyecek.Karagümrük maçında sakatlanan ve tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması teşhisi konulan Amir Hadziahmetovic, ameliyat edilmişti. Bu sebeple sezonu kapatan 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla bir görüşme yapan siyah-beyazlı yönetim, anlaşma sağladı. Amir'in lisansı askıya alındı. Tecrübeli futbolcunun, TFF'ye bildirilen listeden adı çıkarılacak.Bundesliga ekibi Werder Bremen, Onur Bulut'u transfer listesine dahil etti. Alman ekibinin kısa süre içerisinde resmi teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalacağı öğrenildi. Son haftalarda performansı nedeniyle taraftarların tepkilerine maruz kalan 29 yaşındaki sağ bekin, Werder Bremen seçeneğine olumlu baktığı ve kulüplerin anlaşması halinde ayrılabileceği kaydedildi. 2026'ya kadar sözleşmesi olan Onur'a Başakşehir ilgi göstermiş ancak Beşiktaş yönetimi teklifi geri çevirmişti.Bir dönem Beşiktaş ile de adı geçen Koray Günter'in yeni adresi Fatih Karagümrük oldu. İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona'da forma giyen 29 yaşındaki stoperin, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıldığı açıklandı. Serie A'da toplam 126 maça çıkan Koray, daha önce 2014-2018 arası Galatasaray'da oynamıştı.