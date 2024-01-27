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Giriş Tarihi: 27.1.2024

Beşiktaş-Trabzonspor maçı 4 Şubat’ta

Beşiktaş-Trabzonspor maçı 4 Şubat’ta
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 24 ve 25. hafta ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu müsabakalarının tarihlerini açıkladı. Buna göre ligin 24. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

TRENDYOL SÜPER LİG

24. HAFTA

2 Şubat Cuma
17.00..... MKE Ankaragücü-Sivasspor
17.00..... Hatayspor-F. Karagümrük
20.00..... Samsunspor-Galatasaray

3 Şubat Cumartesi
13.30..... Ç. Rizespor-Konyaspor
16.00..... Başakşehir-İstanbulspor
19.00..... Gaziantep FK-Kayserispor
19.00..... Antalyaspor-Fenerbahçe

4 Şubat Pazar
13.30..... Pendikspor-Adana Demir
16.00..... Kasımpaşa-Alanyaspor
19.00..... Beşiktaş-Trabzonspor

25. HAFTA

9 Şubat Cuma
20.00..... Adana Demir-Kasımpaşa

10 Şubat Cumartesi
16.00..... F. Karagümrük-Pendikspor
19.00 .... Galatasaray-Başakşehir

11 Şubat Pazar
13.30..... Sivasspor-Ç.Rizespor
16.00..... İstanbulspor-Gaziantep FK
16.00..... Konyaspor-Ankaragücü
19.00..... Fenerbahçe-Alanyaspor

12 Şubat Pazartesi
17.00..... Trabzonspor-Hatayspor
20.00..... Samsunspor-Antalyaspor
20.00..... Kayserispor-Beşiktaş

TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU

6 Şubat Salı
14.30 Fatih Karagümrük-Samsunspor
17.30 MKE Ankaragücü-24Erzincanspor
20.45 Galatasaray-Bandırmaspor

7 Şubat Çarşamba
14.30 Sivasspor-Konyaspor
17.30 Başakşehir-Hatayspor
20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe

8 Şubat Perşembe
17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor
20.45 Antalyaspor-Beşiktaş

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Beşiktaş-Trabzonspor maçı 4 Şubat’ta
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