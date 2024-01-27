Beşiktaş-Trabzonspor maçı 4 Şubat’ta

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 24 ve 25. hafta ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu müsabakalarının tarihlerini açıkladı. Buna göre ligin 24. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
TRENDYOL SÜPER LİG
24. HAFTA
2 Şubat Cuma
17.00..... MKE Ankaragücü-Sivasspor
17.00..... Hatayspor-F. Karagümrük
20.00..... Samsunspor-Galatasaray
3 Şubat Cumartesi
13.30..... Ç. Rizespor-Konyaspor
16.00..... Başakşehir-İstanbulspor
19.00..... Gaziantep FK-Kayserispor
19.00..... Antalyaspor-Fenerbahçe
4 Şubat Pazar
13.30..... Pendikspor-Adana Demir
16.00..... Kasımpaşa-Alanyaspor
19.00..... Beşiktaş-Trabzonspor
25. HAFTA
9 Şubat Cuma
20.00..... Adana Demir-Kasımpaşa
10 Şubat Cumartesi
16.00..... F. Karagümrük-Pendikspor
19.00 .... Galatasaray-Başakşehir
11 Şubat Pazar
13.30..... Sivasspor-Ç.Rizespor
16.00..... İstanbulspor-Gaziantep FK
16.00..... Konyaspor-Ankaragücü
19.00..... Fenerbahçe-Alanyaspor
12 Şubat Pazartesi
17.00..... Trabzonspor-Hatayspor
20.00..... Samsunspor-Antalyaspor
20.00..... Kayserispor-Beşiktaş
TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU
6 Şubat Salı
14.30 Fatih Karagümrük-Samsunspor
17.30 MKE Ankaragücü-24Erzincanspor
20.45 Galatasaray-Bandırmaspor
7 Şubat Çarşamba
14.30 Sivasspor-Konyaspor
17.30 Başakşehir-Hatayspor
20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe
8 Şubat Perşembe
17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor
20.45 Antalyaspor-Beşiktaş