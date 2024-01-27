BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Aboubakar kalmak istiyor

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Vincent Aboubakar, kadro dışı bırakıldığı günden bu yana durumu en çok tartışılan isimdi. Kamerunlu yıldıza bu süreçte, Suudi Arabistan, Rusya, Brezilya ve ABD'den çeşitli teklifler geldi.

Önemli sayılabilecek bonservis bedelleri de içeren teklifler olsa da Aboubakar'ın tutumu nedeniyle bunlara olumlu dönüş yapılamadı. 32 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş'tan ayrılmayı değil kalmayı ve yeniden kendini göstermeyi hedefleği öğrenildi.

SON KARARI FERNANDO SANTOS VERECEK

Hakkındaki algıları yıkmak ve yeniden Beşiktaş taraftarına kendisini sevdirmek isteyen Aboubakar'ın önceliği siyahbeyazlı formayı giymek. Tecrübeli futbolcu, Afrika Uluslar Kupası sonrası İstanbul'a dönecek ve teknik direktörü Fernando Santos ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Burada da niyetini ortaya koyması beklenen Aboubakar ile ilgili son kararı da Portekizli teknik adam verecek. Santos'un da planı, yıldız ismin geçmişi bir kenara bırakması ve yeniden takıma yardımcı olması üzerine kurulu. İkilinin yapacağı görüşme, nihai sonucu belirleyecek.