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Giriş Tarihi: 27.1.2024 13:52

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Forvete Erencan hamlesi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Forvete Erencan hamlesi

Fenerbahçe, bonservisi Eyüpspor'da olan ve Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı için harekete geçti.

Umut Nayir'in Pendikspor'a gitmesinin ardından santrfor bölgesine takviye yapmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin hedefindeki ismin Erencan Yardımcı olduğu ortaya çıktı. Sezon başında Eyüp'den Pendikspor'a kiralanan 21 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertli kulübün harekat başlattığı öğrenildi. Yönetim, hem Pendikspor hem de Eyüpspor'la bir görüşme gerçekleştirecek.

18 MAÇTA 6 GOLÜ VAR
Anlaşma sağlanması halinde genç oyuncu, sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyecek. Galatasaray altyapısında yetişen Erencan Yardımcı, geçen sezon Alanya'da, bu sezon da Pendik'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Erencan Yardımcı, Süper Lig'de 18 maça bin 90 dakika süre alırken, 6 gol attı ve 1 de asist yaptı. (Fotomaç)

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Forvete Erencan hamlesi
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