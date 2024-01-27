Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da Serdar Aziz yolcu
Giriş Tarihi: 27.1.2024 13:46

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da Serdar Aziz yolcu

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya’da Serdar Aziz yolcu

Fenerbahçe, sezon sonunda tecrübeli stoperi Serdar Aziz'le yollarını ayırma kararı aldı.

Yeni sezon planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe, Serdar Aziz'le yola devam etmeme kararı aldı. Kanarya, sık sık sakatlık problemi yaşayan ve takımın en ihtiyaç duyduğu anlarda fazla görev yapamayan 33 yaşındaki futbolcuyla sezon sonunda yollarını ayıracak.

"KULÜP BUL" ÇAĞRISI
Sarı-Lacivertli yönetim, tecrübeli futbolcuya haziran ayında "Kulüp bul" çağrısında bulundu. Fenerbahçe'de bu sezon 14 maça çıkan Serdar Aziz, 1 gol attı ve 2 asist yaptı. Deneyimli futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Eren Erdem'den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: "CHP tarihinde bir ilk" dedi topa tuttu!
Kanada'dan Türkiye kararı: İsveç'e NATO vizesinin ardından harekete geçtiler! Yeniden başlatılacak...
Murat Kurum'dan İstanbul'a dev projeler! Tek tek açıkladı: Gençlere 100 bin lira hibe, emeklilere 2 bin 500 lira yardım...
CHP'li Battal İlgezdi istifa etti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek tasfiye ediliyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Turgut Altınok: Yavaş seçim zamanı Ülkücülüğe sarılıyor!
ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışını onayladı
İsrail’in zevali
Haftanın Notları: Bir yanlışlık olmalı!
ARKADAŞINA GÖNDER
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da Serdar Aziz yolcu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA