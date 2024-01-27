FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya’da Serdar Aziz yolcu

Yeni sezon planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe, Serdar Aziz'le yola devam etmeme kararı aldı. Kanarya, sık sık sakatlık problemi yaşayan ve takımın en ihtiyaç duyduğu anlarda fazla görev yapamayan 33 yaşındaki futbolcuyla sezon sonunda yollarını ayıracak.

"KULÜP BUL" ÇAĞRISI

Sarı-Lacivertli yönetim, tecrübeli futbolcuya haziran ayında "Kulüp bul" çağrısında bulundu. Fenerbahçe'de bu sezon 14 maça çıkan Serdar Aziz, 1 gol attı ve 2 asist yaptı. Deneyimli futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. (Fotomaç)