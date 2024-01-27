GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Abdülkerim Bardakcı’ya vize yok

Galatasaray'da savunmadaki başarısının yanı sıra attığı gollerle takımını sırtlayan Abdülkerim Bardakcı için flaş bir karar alındı. Sarı-Kırmızılı takım, astronomik bir rakam olmadığı sürece milli stoperi devre arasında satmayı düşünmüyor.

Bununla birlikte Galatasaray'da yönetim, Abdülkerim Bardakcı için kulübe gelen ilgi mektuplarını yanıtsız bıraktı. Milli futbolcuyla görüşen yöneticiler, sezon sonuna kadar transferine izin vermeyeceklerini, yaz döneminde teklifleri yeniden değerlendirmeye alacaklarını iletti.

Aslan'ın Konyaspor'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki savunmacı, Galatasaray formasını 65 kez giydi. Bardakcı bu maçlarda 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. (Fanatik)

