Haber turu

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Kayserispor'dan sürpriz bir hamle geldi. Lig ve kupa dahil olmak üzere çıktığı son 8 karşılaşmada sahadan mağlup ayrılan sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Recep Uçar ile yo-l larını ayırdı. Kayserispor'un, son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Burak Yılmaz'la anlaştığı ve takımın başına getirmeye hazırlandığı ifade edildi. Kartal'da Şenol Güneş'in yerine koltuğa oturan Yılmaz, 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet almıştı.THY Avrupa Ligi'nde sahasında üst üste 2 maçını kazanan Anadolu Efes, bu kez sonunu getiremedi. Lacivert-beyazlılar, Fransa ekibi Monaco'ya 80-78 mağlup oldu. İlk periyodu 23-22 önde kapatan temsilcimiz, Willis ve Bryant'ın çift haneli sayılara (10) ulaştığı devreyi de 43-39 üstün bitirdi. Dördüncü ve son çeyrek büyük çekişmeye sahne oldu. Larkin ile etkili olan Efes'e; Monaco, James'in yönlendirdiği hücumlarla yanıt verdi. Son anlarda Okobo'nun serbest atıştan kaydettiği basketlerle Fransa ekibi, karşılaşmadan 80-78 galip ayrıldı.Trendyol 1. Lig'de 20. haftanın açılış maçında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 8. dakikasında Selim Ilgaz'ın golüyle konuk takım öne geçerken, 3 dakika sonra ev sahibi ekip Samuel Yepie Yepie ile eşitliği yakaladı. 75'te Ahmet Yazar skoru ilan etti. Keçiörengücü 8 maç (5M/3B) aradan sonra kazanmanın sevincini yaşadı. Adanaspor ise kötü gidişini durduramadı.2015'ten beri çalıştırdığı Liverpool ile büyük başarılara imza atan Jürgen Klopp dün flaş bir mesajla sezon sonu görevinden ayrılacağını duyurdu. Yazılı açıklamayla, "Enerjim tükeniyor" diyen Alman hoca, "Bu kulüple ilgili her şeyi seviyorum ama buna rağmen bu kararı veriyor olmak, almam gereken kararın bu olduğuna ikna olduğumu gösteriyor. Yapmak istediğim şey bu değil, %100 doğru olduğunu düşündüğüm şey bu" ifadelerini kullandı.