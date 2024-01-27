Mutlu son!

Fenerbahçe, stoper bölgesine Leonardo Bonucci'nin ardından bir yıldız takviyesi daha yaptı… Sarı-lacivertliler, iki aydır peşinde olduğu Çağlar Söyüncü'yü opsiyonsuz olarak sezon sonuna kadar kiraladı ve dün gece İstanbul'a getirdi. 1.5 milyon Euro'ya anlaşmaya varılan 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye gelebilmek adına Atletico Madrid kulübünden 500 bin Euro'luk alacağından vazgeçti. Kanarya'nın bu transfer için İspanyol ekibine 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi.Hedefi EURO 2024'te Türkiye A Milli Takımı'nda forma giymek olan Çağlar, sarı-lacivertlilerden düzenli olarak oynama garantisi aldı. Tecrübeli stoper bu süreçte Milan, Porto, West Ham, Fulham ve Roma'dan gelen teklifleri reddetti. Özellikle Porto, Çağlar'ı çok istiyordu. Ancak deneyimli stoper "Fenerbahçe'ye söz verdim" diyerek büyük kulüpleri geri çevirdi. Hem Çağlar hem de Atletico ile yapılan görüşmelerde yönetimin ısrarlı tavrı transferin gerçekleşmesini sağladı.Ayrıca Selahattin Baki'nin 2 günlüğüne gittiği İspanya'da adeta kamp kurarak 1 hafta kalması, yakın arkadaşları İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder'in sürekli Çağlar'la yaptıkları görüşmeler ikna sürecini etkiledi. Yıldız futbolcunun kararındaki bir diğer önemli isim de Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella oldu. Çağlar, İtalyan hocanın "Sürekli oynayacağın bir takıma gitmelisin" sözlerini göz ardı etmedi.Fenerbahçe'de süre şansı bulmakta zorlanan Emre Mor, daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini yönetime iletti. Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Gaziantep FK'dan gelen teklifi reddetti. Tecrübeli futbolcuyla Ankaragücü, Hatayspor ve Fatih Karagümrük'ün de ilgilendiği belirtildi. Teknik heyetin görüşü doğrultusunda aynı bölgede görev yapan Ryan Kent'i göndermeyi planlayan Fenerbahçeli idareciler, Emre Mor'u ise takımda tutmak istiyor.Fenerbahçe, Miguel Crespo için İspanyol kulüpleri Malaga ve Cadiz'den gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Oyuncunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ancak maaş konusunda anlaşma sağlayamadığı belirtildi. Sarı-lacivertli kulüple Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki orta sahanın 500 bin Euro olan yıllık ücreti, 4 ay önce 1 milyon Euro'ya yükseltilmiş, yapılan mukaveleye ayrıca 500 bin Euro da bonus maddesi eklenmişti.